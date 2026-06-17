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17 июня 2026, 19:31 Читати українською

Кабмин запускает рынок долгосрочных контрактов на электроэнергию для бизнеса

Кабинет Министров принял решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Новый механизм позволит украинскому бизнесу заранее фиксировать цену на электричество в квартал, полгода или год вперед, защитив коммерческий сектор от резких ценовых колебаний. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кабмин запускает рынок долгосрочных контрактов на электроэнергию для бизнеса
Фото: pixabay

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По ее словам, небытовые потребители смогут покупать электроэнергию по фиксированным условиям на длительный период из-за прозрачных конкурентных аукционов. Первые такие торги должны пройти уже в ближайшее время.

Подробности

Для старта нового механизма будут привлечены ресурсы государственных генерирующих компаний — «Энергоатома» и «Укргидроэнерго». В общей сложности под пилотный проект подпадает 4% объемов их генерации:

  • 2% — реализуют через квартальные контракты;
  • 1% — через полугодовые контракты;
  • 1% — из-за годовых контрактов.

Что это изменит на практике

Сейчас украинские коммерческие потребители в основном зависят от краткосрочного рынка («на сутки вперед»), где котировки существенно колеблются: зимой цены стремительно растут из-за высокого спроса, а весной и летом падают.

Новация даст бизнесу прогнозируемость — возможность четко планировать затраты, инвестиции и объемы производства. В свою очередь, производители электроэнергии получат гарантированный доход и защиту от ценового падения в профицитные месяцы.

Такие долгосрочные контракты являются привычной практикой в странах ЕС. Они помогают привлекать финансирование на новые энергетические проекты, ведь банки охотнее кредитуют, когда есть гарантированный покупатель и понятна цена на будущее", — заявила Свириденко.

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Как это повлияет на население

Для обычных бытовых потребителей ничего не меняется. Решение правительства регулирует исключительно коммерческий сегмент рынка электроэнергии с целью сделать его более предсказуемым, помочь компаниям привлекать инвестиции и строить новые генерирующие мощности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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