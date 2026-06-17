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17 июня 2026, 18:44 Читати українською

Финмониторинг предупредил украинцев о риске со справками о доходах в банках

Государственная служба финансового мониторинга Украины более активно отслеживает операции с наличными, в частности случаи, когда граждане приобретают дорогие автомобили или недвижимость без официально подтвержденных доходов. Об этом рассказал глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

Государственная служба финансового мониторинга Украины более активно отслеживает операции с наличными, в частности случаи, когда граждане приобретают дорогие автомобили или недвижимость без официально подтвержденных доходов.

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К кому приковано повышенное внимание

По его словам, повышенное внимание к наличным операциям не связано с отдельными резонансными делами или политическими событиями. Речь идет о системной работе финансовой разведки, которая получила новые инструменты для более быстрого и эффективного анализа таких операций.

«Наличные операции всегда находились в поле зрения финансовой разведки, но сейчас появились новые инструменты, которые позволяют выполнять эту работу эффективнее и быстрее», — отметил Пронин.

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Что именно проверяют

В Госфинмониторинге обращают внимание на случаи, когда человек совершает крупные покупки, но не может подтвердить происхождение средств соответствующими документами. В частности, речь идет о покупке дорогих автомобилей или квартир без официально подтвержденных доходов и имущества.

Отдельный риск — использование одной и той же справки о доходах или сбережениях для проведения нескольких операций в разных банках. Сам факт представления справки в разные учреждения не является нарушением, однако подозрения могут возникнуть, если документ подтверждает наличие средств, например, на $100 тыс., а фактически используется для операций на значительно большую сумму.

«У вас есть справка, которая позволяет подтвердить наличие сбережений, скажем, на $100 тыс. А вы предъявляете её при проведении операций уже не на $100 тыс., а сразу на $500 тыс.», — пояснил Пронин.

Как могут квалифицировать такие операции

В Госфинмониторинге отмечают, что каждый случай оценивается индивидуально. В зависимости от обстоятельств такие действия могут иметь признаки уклонения от уплаты налогов, мошенничества или отмывания средств.

По словам Пронина, бывали случаи, когда с помощью подобных схем легализовали средства, полученные от продажи наркотических средств.

Куда передаются материалы

Материалы по подозрительным операциям Госфинмониторинг передает в первую очередь правоохранительным и разведывательным органам. Если речь идет о возможной минимизации налогообложения, информация направляется в Бюро экономической безопасности.

Пронин также напомнил, что Госфинмониторинг заключил меморандум с БЭБ и Налоговой службой для решения сложных налоговых и вопросов безопасности.

В настоящее время в Госфинмониторинге расследуют уже более сотни таких дел. Среди основных кейсов — покупка автомобилей и квартир без официально подтвержденных доходов. Часть материалов уже передана в БЭБ, остальные будут передаваться по мере готовности.

Напомним

С 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который существенно меняет подход к выявлению рискованных операций и взаимодействию между контролирующими органами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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