В среду, 17 июня, в Украине зафиксировано очередное понижение средней стоимости всех видов автомобильного топлива. Больше всего снизились цены на дизель и автогаз. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине продолжают падать: больше всего подешевели дизель и автогаз
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Средние цены на топливо 17 июня
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум снизился на 22 копейки и в среднем торгуется по 78,88 грн/л.
- Бензин А-95 сбросил 15 копеек, его средняя стоимость составляет 74,92 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрировал минимальное снижение на 4 копейки, остановившись на отметке 68,80 грн/л.
- Дизельное горючее стало лидером падения за сутки, потеряв сразу 91 копейку. Средняя цена зафиксирована на уровне 80,88 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 50 копеек до 43,93 грн/л.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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