Цены на топливо в Украине продолжают падать: больше всего подешевели дизель и автогаз

В среду, 17 июня, в Украине зафиксировано очередное понижение средней стоимости всех видов автомобильного топлива. Больше всего снизились цены на дизель и автогаз. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».