НБУ установил курсы на четверг: доллар подорожал, евро — подешевел

Национальный банк Украины установил на 18 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8064 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 44,80 грн, что на 2 копейки больше, чем в среду (44,78 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 51,93 грн, что на 1 копейку меньше, чем в среду (51,94 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту