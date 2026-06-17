Национальный банк Украины установил на 18 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8064 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
НБУ установил курсы на четверг: доллар подорожал, евро — подешевел
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Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 44,80 грн, что на 2 копейки больше, чем в среду (44,78 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 51,93 грн, что на 1 копейку меньше, чем в среду (51,94 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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