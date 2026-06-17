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17 июня 2026, 17:10 Читати українською

Австралия соберет на четверть меньше пшеницы, а Украина может занять ее место на мировых рынках

Урожай пшеницы в Австралии в текущем сезоне ожидается на уровне 26,7 млн. тонн — на 26% меньше, чем годом ранее, и ниже средних показателей за последние 5 и 10 лет. Таковы первые оценки Министерства сельского хозяйства страны. Об этом сообщает Bloomberg

Урожай пшеницы в Австралии в текущем сезоне ожидается на уровне 26,7 млн. тонн — на 26% меньше, чем годом ранее, и ниже средних показателей за последние 5 и 10 лет.

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Причин для такой печальной новости несколько и все они совпали одновременно: сокращение посевных площадей, засуха, стремительное удорожание горючего и дефицит удобрений, как следствие блокировки Ормуза. К этому прибавилось нашествие мышей: их неожиданное нашествие уничтожило значительную часть посевов.

Для сравнения: прошлогодний урожай был третьим самым крупным в истории Австралии и стал одним из факторов глобального профицита пшеницы на глобальных рынках. Нынешнее падение на четверть может оказаться катастрофой для сельского хозяйства острова.

Австралия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире. Ее ключевые рынки — страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и Китай. Именно туда в ближайшие месяцы поступит меньше австралийского зерна. Понятно, что эти рынки будут искать альтернативных поставщиков.

При чем здесь Украина?

Украина имеет структурное преимущество, которое нельзя игнорировать: урожайность пшеницы в Австралии составляет около 2,5 т/га, в то время как в Украине — около 4,5 т/га. То есть, украинские производители получают почти вдвое больше зерна с той же площади, что непосредственно влияет на себестоимость и конкурентоспособность.

Снижение австралийского экспорта на рынках Азии и Ближнего Востока открывает пространство, которое Украина способна заполнить даже в условиях войны и оккупации. Особенно учитывая, что украинское зерно уже имеет налаженные логистические маршруты через черноморские порты и Дунай.

Конечно, реализация этого потенциала зависит от ситуации и состояния портовой инфраструктуры. Но с точки зрения агрономии и ценовой конкурентоспособности позиции Украины выглядят убедительно.

Смотрите также: Почему Израиль закрывает глаза на торговлю краденым зерном из Украины

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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