Дия или Приват24: что выбрать для полной идентификации в CreditKasa

Онлайн-сервисы кредитования, в том числе CreditKasa , все чаще предлагают клиентам проходить полную идентификацию через цифровые сервисы — Дия или Приват24.

И тут у многих возникает логический вопрос: что лучше выбрать? В чем разница между этими способами? И для чего вообще проходить полную идентификацию?

Разбираемся дальше.

Зачем нужна полная идентификация

Полная идентификация необходима для подтверждения личности клиента в соответствии с требованиями финансового мониторинга.

Для клиента это означает больше возможностей использования кредитной линии CreditKasa. После прохождения полной идентификации через Дия или Приват24 не применяются ограничения по суммам кредитования за месяц или год, которые могут действовать в случаях неполной идентификации.

Как работает идентификация через Дия

С помощью мультишеринга в Дия клиент может передать копии необходимых документов в несколько кликов. Не нужно вручную заполнять данные, загружать фотографии документов или тратить время на дополнительные действия. Передача производится через официальный сервис и только после подтверждения пользователя.

Этот вариант удобен для тех, кто активно использует действие и имеет цифровые документы в приложении.

Как работает идентификация через Приват24

Если у клиента есть карта или текущий счет в Приватбанке, он может пройти полную идентификацию через Приват24. Необходимые данные передаются из Приват24 в CreditKasa официально, безопасно и только после разрешения клиента.

Этот способ может быть удобен для тех, кто уже пользуется Приват24 и хочет подтвердить лицо через банковский сервис без лишних документов.

Дия или Приват24: в чем разница?

Оба варианта работают по схожему принципу: клиент без помощи других подтверждает передачу данных и контролирует процесс. Разница лишь в том, какой сервис более удобен именно вам.

Если вы используете действие и имеете цифровые документы, можно выбрать идентификацию через Дия.

Если вам удобнее подтвердить лицо через банк и у вас есть карточка или счет в Приватбанке — можно воспользоваться Приват24.

Оба способа — через Действие и Приват24 — являются официальными, легальными и безопасными. Передача данных производится только после согласия клиента.

Что дает полная идентификация

После прохождения полной идентификации через Дия или Приват24 для клиента не действуют ограничения сумм кредитования за месяц или год, которые устанавливаются финансовым мониторингом для случаев неполной идентификации.

Это означает больше удобства и больше возможностей в использовании кредитной линии CreditKasa.

Дия и Приват24 — это два официальных и безопасных способа пройти полную идентификацию в CreditKasa онлайн.

Выбирайте тот вариант, который более удобен вам: через цифровые документы в Дии или через банковский сервис Приват24. В любом случае передача данных происходит только по вашему согласию, а полная идентификация открывает больше возможностей для использования кредитной линии CreditKasa без лишних ограничений.