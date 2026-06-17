Германия блокирует поглощение Commerzbank банком UniCredit, но акции итальянского гиганта стремительно выросли

Федеральное правительство Германии, владеющее 12% акций Commerzbank, отклонило предложение итальянского банка UniCredit по покупке немецкого финучреждения, назвав его агрессивным и враждебным. Тем не менее, акции UniCredit стремительно растут на фондовом рынке, сообщает Euronews.

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Германия отвергла публичное предложение об обмене акций (OPS), инициированное итальянским банком UniCredit. Берлин решил сохранить независимость Commerzbank и публично осудил «агрессивный» подход итальянской группы.

Этот заголовок обнародовало Немецкое финансовое агентство (Finanzagentur), управляющее государственной долей в Commerzbank. В ведомстве отметили, что принятие этого предложения «экономически невозможно», поскольку заявленная стоимость не предусматривает адекватной премии (надбавки) к текущей рыночной цене акций Commerzbank.

Это соглашение крайне чувствительно для немецкой политики. Федеральное правительство остается вторым по величине акционером банка с головным офисом во Франкфурте — эта доля досталась государству в наследство еще со времен финансового кризиса 2008 года. Помимо чисто финансовых факторов, Берлин отмечает стратегические последствия этой операции.

«Commerzbank играет ключевую роль в финансировании немецкой экономики и сектора Mittelstand — основы малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт компаний. Кроме того, он крупный работодатель и критически важная опора Франкфуртского финансового центра, который правительство намерено сохранить», — говорится в официальном заявлении.

Немецкое деловое издание Handelsblatt сообщило, что еще в понедельник UniCredit угрожал сменить наблюдательный и правлинский совет Commerzbank, если получит достаточную поддержку на собрании акционеров.

В ответ немецкий банк обратился к финансовому регулятору Bafin. Руководство Commerzbank обвинило UniCredit в том, что опирается не на независимых акционеров, а на акции банков, с которыми имеет коммерческие связи через деривативы (производные финансовые инструменты).

В UniCredit эти обвинения решительно отвергли. Вместо этого итальянская сторона предложила сократить международную сеть Commerzbank, которую они считают слишком сложной и неэффективной, и сфокусировать работу банка исключительно на рынке Германии.

UniCredit также заявили, что уже преодолели порог в 30%, который они установили для своего публичного предложения (OPS). Итальянцы запустили эту процедуру уже контролируя почти 27% капитала немецкого банка.

Реакция рынка на предложение UniCredit

Несмотря на отказ германского правительства и его решение не продавать свои акции, ценные бумаги UniCredit продемонстрировали один из лучших результатов на итальянской бирже (индекс FTSE Mib), взлетев на 3,71% — до 77,34 евро.

С 20 июня по 3 июля продлится дополнительный период, в течение которого акционеры, еще не принявшие окончательного решения, смогут изменить свою позицию и продать акции. Итоговые результаты будут обнародованы 8 июля. По состоянию на вчера предложение одобрили акционеры, владеющие 11,91% капитала банка.

С учетом деривативов потенциальная доля UniCredit в Commerzbank сейчас составляет 55,09% капитала, что соответствует 57,47% прав голоса. Если учитывать только акции, уже находящиеся в собственности банка или согласованные к продаже, доля составляет 38,68%. С учетом деривативов с физическим расчетом она растет до 41,9%. Для сравнения, первоначальной целью UniCredit было превысить порог в 30%.

В то же время прокуратура Франкфурта подтвердила открытие предварительного расследования по подозрению в манипулировании рынком при попытке поглощения Commerzbank итальянской группой UniCredit. Расследование начато на основании поданной уголовной жалобы.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2026 года итальянская финансовая группа UniCredit инициировала добровольное предложение по обмену акций для поглощения немецкого Commerzbank, оценив актив в 35 миллиардов евро. Этот шаг имел целью легально обойти антимонопольные лимиты законодательства ФРГ на фоне категорического несогласия со стороны правительства Германии.