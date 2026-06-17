У Volkswagen серьезные проблеми: топ-менеджеры оценили состояние концерна как критическое

Ситуация у Volkswagen Group более критическая, чем казалось извне. К такому выводу пришли не внешние аналитики, а сами топ-менеджеры концерна, среди которых прошел анонимный опрос. Эту информацию обнародовал обнародованный немецкий сайт Spiegel .

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Членов правления и наблюдательного совета анонимно опросили состояние компании и внутренней сплоченности. Результаты оказались безутешными.

Шесть из девяти членов правления охарактеризовали ситуацию как экзистенциальную угрозу для компании. Остальные трое назвали ее напряженной. Вариант «не критично» не выбрал никто.

При этом все девять членов правления без исключения высказались за радикальное изменение стратегии. Руководители дали резкую оценку работе компании на двух ключевых рынках: в Китае и Северной Америке, где VW в последние годы быстро теряет позиции.

Почему все так плохо?

Volkswagen входит в полосу турбулентности после нескольких трудных лет. В первом квартале 2026 года прибыль концерна упала на 28%. И это только последняя в серии плохих отчетов. Компания безнадежно опоздала с переходом на электромобили, проиграла китайским конкурентам на их же рынке и не смогла закрепиться в Латинской Америке.

К этому прилагается внутренний раскол: опрос показал, что единства в руководстве нет. Разные ветви менеджмента, судя по результатам, имеют противоречивые взгляды на пути выхода из кризиса.

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Почему это важно

Volkswagen — крупнейший автопроизводитель Европы. Концерн объединяет более десяти брендов, от Škoda и SEAT до Porsche и Audi, и является одним из крупнейших работодателей континента. Его проблемы напрямую касаются сотен тысяч работников в Германии и по всей Европе.

То, что именно внутренний опрос показал такой уровень тревоги среди топ-менеджмента, является тревожным сигналом: люди, знающие ситуацию изнутри, оценивают ее гораздо более серьезно, чем официальная риторика компании.