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17 июня 2026, 15:30 Читати українською

Половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже на фоне дефицита кадров

Украина нуждается около 4,5 млн дополнительных работников. Но бизнес не торопится искать их за границей. По данным опроса Европейской бизнес ассоциации, 45% компаний не планируют нанимать трудовых мигрантов вообще, еще 41% допускают такую возможность только теоретически. Активно работают в этом направлении только 12% респондентов, а реальный опыт есть у 2%.

Украина нуждается около 4,5 млн дополнительных работников.

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Почему бизнес не хочет работников-иностранцев

Главные барьеры состоят в практических сложностях найма иностранных сотрудников. Компании называют в первую очередь:

  • языковой барьер;
  • длительную адаптацию персонала;
  • государственную бюрократию;
  • высокая стоимость легализации;
  • длительные сроки оформления.

Те, кто уже проходил эти процедуры, оценивают их резко негативно: 87% считают процесс проблемным, из которых 33% чрезмерно сложным.

Только 13% назвали его удобным.

Цифры объясняют почему так складывается. Полная легализация одного иностранного работника в среднем стоит 40 000 грн. Эта сумма состоит из оформления разрешения на работу, визы, вида на жительство и другие административные расходы. В целом иностранный работник обходится на 25−30% дороже местного. Именно поэтому 58% опрошенных не считают такой наем экономически целесообразным.

Сколько времени занимает оформление

Сроки — отдельная боль. Для 36% компаний процедура занимает от одного до трех месяцев, для 42% — от трех до шести. Еще 19% тратят более полугода. Оформить работника менее чем за месяц не удается почти никому.

На фоне дефицита у 4,5 млн работников реальное количество иностранцев, официально работавших в Украине в 2025 году, едва достигло показателя в 6 200 человек. Это 0,14% от потребности. В основном они заняты в строительстве и перерабатывающей промышленности.

Что могло бы изменить ситуацию

Бизнес формулирует следующий запрос к государству: немедленно требуются цифровизация процедур, упрощение миграционных требований и снижение стоимости оформления.

Но есть и другой взгляд: 41% респондентов считают, что более сильная государственная поддержка внутренне перемещенных лиц снизила бы потребность в иностранной рабочей силе, и это, пожалуй, самый реалистичный краткосрочный вариант.

Читайте также: Дефицит кадров достиг рекордных 67%: сдерживающий украинский бизнес во время войны

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+12
BigBend
BigBend
17 июня 2026, 15:48
#
Кожен, хто пропонує завозити мігрантів з будь-якою метою — ворог України. Дефіциту робочої сили немає, люди просто бояться вийти з дому.
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0
nitrous2000
nitrous2000
17 июня 2026, 16:13
#
Бизнес — красивчики
+
0
Wless
Wless
17 июня 2026, 16:52
#
Їх ніяким пряником із Францій не відтягнути. Потрібен райський клімат, чи великі гроші. Ні ну може десь у Ужгороді
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