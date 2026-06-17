Половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже на фоне дефицита кадров

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему бизнес не хочет работников-иностранцев

Главные барьеры состоят в практических сложностях найма иностранных сотрудников. Компании называют в первую очередь:

языковой барьер;

длительную адаптацию персонала;

государственную бюрократию;

высокая стоимость легализации;

длительные сроки оформления.

Те, кто уже проходил эти процедуры, оценивают их резко негативно: 87% считают процесс проблемным, из которых 33% чрезмерно сложным.

Только 13% назвали его удобным.

Цифры объясняют почему так складывается. Полная легализация одного иностранного работника в среднем стоит 40 000 грн. Эта сумма состоит из оформления разрешения на работу, визы, вида на жительство и другие административные расходы. В целом иностранный работник обходится на 25−30% дороже местного. Именно поэтому 58% опрошенных не считают такой наем экономически целесообразным.

Сколько времени занимает оформление

Сроки — отдельная боль. Для 36% компаний процедура занимает от одного до трех месяцев, для 42% — от трех до шести. Еще 19% тратят более полугода. Оформить работника менее чем за месяц не удается почти никому.

На фоне дефицита у 4,5 млн работников реальное количество иностранцев, официально работавших в Украине в 2025 году, едва достигло показателя в 6 200 человек. Это 0,14% от потребности. В основном они заняты в строительстве и перерабатывающей промышленности.

Что могло бы изменить ситуацию

Бизнес формулирует следующий запрос к государству: немедленно требуются цифровизация процедур, упрощение миграционных требований и снижение стоимости оформления.

Но есть и другой взгляд: 41% респондентов считают, что более сильная государственная поддержка внутренне перемещенных лиц снизила бы потребность в иностранной рабочей силе, и это, пожалуй, самый реалистичный краткосрочный вариант.

Читайте также: Дефицит кадров достиг рекордных 67%: сдерживающий украинский бизнес во время войны