Украина нуждается около 4,5 млн дополнительных работников. Но бизнес не торопится искать их за границей. По данным опроса Европейской бизнес ассоциации, 45% компаний не планируют нанимать трудовых мигрантов вообще, еще 41% допускают такую возможность только теоретически. Активно работают в этом направлении только 12% респондентов, а реальный опыт есть у 2%.
Половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже на фоне дефицита кадров
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Почему бизнес не хочет работников-иностранцев
Главные барьеры состоят в практических сложностях найма иностранных сотрудников. Компании называют в первую очередь:
- языковой барьер;
- длительную адаптацию персонала;
- государственную бюрократию;
- высокая стоимость легализации;
- длительные сроки оформления.
Те, кто уже проходил эти процедуры, оценивают их резко негативно: 87% считают процесс проблемным, из которых 33% чрезмерно сложным.
Только 13% назвали его удобным.
Цифры объясняют почему так складывается. Полная легализация одного иностранного работника в среднем стоит 40 000 грн. Эта сумма состоит из оформления разрешения на работу, визы, вида на жительство и другие административные расходы. В целом иностранный работник обходится на 25−30% дороже местного. Именно поэтому 58% опрошенных не считают такой наем экономически целесообразным.
Сколько времени занимает оформление
Сроки — отдельная боль. Для 36% компаний процедура занимает от одного до трех месяцев, для 42% — от трех до шести. Еще 19% тратят более полугода. Оформить работника менее чем за месяц не удается почти никому.
На фоне дефицита у 4,5 млн работников реальное количество иностранцев, официально работавших в Украине в 2025 году, едва достигло показателя в 6 200 человек. Это 0,14% от потребности. В основном они заняты в строительстве и перерабатывающей промышленности.
Что могло бы изменить ситуацию
Бизнес формулирует следующий запрос к государству: немедленно требуются цифровизация процедур, упрощение миграционных требований и снижение стоимости оформления.
Но есть и другой взгляд: 41% респондентов считают, что более сильная государственная поддержка внутренне перемещенных лиц снизила бы потребность в иностранной рабочей силе, и это, пожалуй, самый реалистичный краткосрочный вариант.
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