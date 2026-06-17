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17 июня 2026, 12:10 Читати українською

Рэй Далио: доходность ИИ-акций в ближайшие годы может уйти в минус

Рынок, увлекшийся искусственным интеллектом, все сильнее зависит от небольшой группы технологических компаний, считает Рэй Далио. В социальной сети X он написал, что в сочетании с геополитической неопределенностью и конкуренцией США с Китаем такая концентрация сектора повышает риски для инвесторов.

Рынок, увлекшийся искусственным интеллектом, все сильнее зависит от небольшой группы технологических компаний, считает Рэй Далио.
Фото: Рэй Далио

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Основатель Bridgewater Associates уверен, что участникам рынка важно не путать восторг от самой технологии ИИ с реальной инвестиционной привлекательностью акций — и предлагает стратегию по формированию портфеля, которой, по его словам, редко пользуются.

Взгляд Далио на ИИ-сектор

По мнению Далио, нынешний рынок стал слишком зависим от крайне ограниченной группы технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом — на них приходится значительная доля капитализации рынка.

«В секторе новых технологий сосредоточен огромный объем ажиотажа, неопределенности и волатильности, который транслируется на фондовые рынки по всему миру. Поэтому колебания и неопределенность вокруг этого сектора имеют огромное значение», — написал Далио.

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Он предполагает, что будущая доходность в ИИ-секторе может не соответствовать ожиданиям. Свою оценку он строит на собственных расчетах стоимости активов и показателях разработанного им индикатора пузырей.

«Реальная доходность акций в ближайшие 5−10 лет составит от -5% до -10%, хотя этот диапазон и остается крайне неопределенным. На мой взгляд, эти акции — активы с долгосрочным горизонтом окупаемости, а значит, и с очень высоким риском: заглянуть далеко в будущее с достаточной надежностью практически невозможно, сами бумаги выглядят переоцененными и сейчас сосредоточены в „слабых руках“», — отмечает Далио.

К тому же технологические бумы редко проходят без сильных перепадов, напоминает Далио: сначала инвесторы закладывают в цены ожидания большого будущего, затем страх или разочарование заставляют часть игроков продавать такие бумаги, что усиливает рыночные колебания.

Китай, исторические закономерности и другие риски для ИИ

Высокий риск заложен и в самой природе прорывных технологических компаний, считает Далио: на раннем этапе трудно понять, кто станет победителем, а кто проиграет.

«Мы видим, что даже лучшие революционные компании, преуспевшие в долгосрочной перспективе, такие как Microsoft или Apple, на определенных этапах переживали полный разгром. Когда эти новые технологические компании только появлялись — если не оценивать историю задним числом — было совсем не просто предсказать, какие из них добьются успеха, а какие потерпят крах, как это произошло, например, с IBM», — говорит инвестор.

Кроме того, на сектор влияют крупные внешние силы, которые двигают всем рынком: госдолг, новые налоги, политика центробанков, конфликты и войны, природные явления и вероятность появления новых технологий, которые пока невозможно представить.

Еще один риск, который нужно учитывать инвестору, — конкуренция в ИИ-гонке, особенно со стороны Китая. Далио считает, что Пекин может продвигать ИИ на мировом рынке так же, как автомобили, солнечные панели и аккумуляторы, делая технологии дешевыми ради роста производительности. И у Китая есть рычаги влияния на сектор: Далио допускает, что при обострении ситуации вокруг Тайваня Пекин может заблокировать вывоз чипов с острова.

Священный грааль инвестирования

У инвесторов в условиях ИИ-бума есть три возможных сценария действий, считает Далио: увеличивать доли технологического сектора или нескольких компаний сверх их фактического веса в индексе, сохранять объем позиций на уровне индекса или диверсифицировать портфель. Он уверен, что сейчас никто не может сказать, что произойдет на рынке, движимом технологиями, и лучший способ справиться с этим незнанием — отказаться от концентрации бумаг.

«Как вы, скорее всего, знаете, моя главная мантра — это диверсификация, а мой „священный грааль инвестирования“ заключается в том, чтобы собрать 15 надежных, не зависящих друг от друга активов и сбалансировать их по риску», — подытожил он.

Далио уверен: если портфель диверсифицирован и настроен под нужный уровень риска, он может приносить более высокую доходность, чем при любых концентрированных инвестициях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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