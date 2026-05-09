Рей Далио рассказал, когда США накроет финансовый кризис и как к этому подготовиться

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2026, 10:45 Читати українською

Рей Далио рассказал, когда США накроет финансовый кризис и как к этому подготовиться

Основатель Bridgewater Associates и миллиардер-инвестор считает, что экономика США приближается к периоду «хаоса», который будет характеризоваться увеличением бюджетного дефицита, ростом инфляции и падением доверия к американской финансовой системе, пишет Business Insider.

Основатель Bridgewater Associates и миллиардер-инвестор считает, что экономика США приближается к периоду «хаоса», который будет характеризоваться увеличением бюджетного дефицита, ростом инфляции и падением доверия к американской финансовой системе, пишет Business Insider.►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСценарий для США от ДалиоВ последнем выпуске подкаста «Interesting Times» Далио описал сценарий, при котором США могут столкнуться с финансовым кризисом из-за чрезмерного заимствования и эмиссии денег.
Фото: Рэй Далио

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сценарий для США от Далио

В последнем выпуске подкаста «Interesting Times» Далио описал сценарий, при котором США могут столкнуться с финансовым кризисом из-за чрезмерного заимствования и эмиссии денег.

«Финансовый кризис ограничит возможности для расходов», — отметил Далио, предположив, что США не смогут позволить себе военные и социальные программы. «Ваши возможности будут сильно ограничены. Поскольку спрос не будет соответствовать предложению, процентные ставки вырастут, что сократит займы, нанесёт ущерб рынкам и так далее».

Бюджетный дефицит растет как в США, так и в мире. По данным Министерства финансов, в прошлом финансовом году США потратили 7 триллионов долларов, а доходы составили 5,2 триллиона.

Читайте также: Долг США идет на рекорд: к 2056 году он может достигнуть $182 трлн

Далио подчеркнул, что исторически высокий дефицит бюджета приводил к экономическим проблемам, так как правительства часто прибегают к печати денег для покрытия расходов, что вызывает девальвацию валюты и рост инфляции.

«В конечном итоге это может привести к стагфляции», — сказал Далио, имея в виду худший сценарий для финансовых рынков, при котором высокие темпы инфляции сочетаются с низким экономическим ростом.

В чем держать активы

Он также рекомендовал инвесторам держать от 5% до 15% своих активов в золоте, чтобы подготовиться к «действительно трудным временам».

«Оглядываясь на историю, можно увидеть, что в такие периоды все фиатные валюты обесцениваются, в то время как золото растёт в цене», — отметил Далио.

Далио давно обращает внимание на золото как на важный инструмент защиты от экономических потрясений. Он предупреждает своих последователей о так называемой «торговле обесцениванием». Суть этой идеи заключается в том, что увеличение государственного дефицита и рост инфляции ослабляют валюты, делая драгоценные металлы более привлекательными для сохранения капитала.

Далио утверждает, что текущие экономические потрясения могут привести к тому, что ни одна валюта не сможет обеспечить стабильное сохранение богатства. В прошлом году он отметил резкое увеличение стоимости золота как один из признаков упадка фиатных валют.

Процесс дедолларизации

Процесс дедолларизации, при котором страны сокращают использование доллара США, в последнее время недооценивался многими экономистами. Однако, как указывает Далио, глобальная валютная система может претерпеть изменения, подобно тому, как британский фунт потерял статус мировой резервной валюты в середине прошлого века.

Он проводит параллели с продолжающимся конфликтом с Ираном, который может подорвать доверие к США как к экономической и политической силе. В частности, опасения по поводу инфляции возросли из-за колебаний цен на нефть.

«Мы знаем очень мало о том, каким будет мир через три-пять лет. Наше незнание превосходит все, что мы знаем. Я думаю, мы живем в эпоху растущей неопределенности, и это представляет главную опасность», — говорит Далио.

Несмотря на частые разговоры о девальвации валют на рынках, приток инвестиций в США в последние годы увеличился, а спрос на американские казначейские облигации остается высоким, что подтверждает доминирующее положение доллара на финансовых рынках.

Индекс доллара США, который показывает стоимость американской валюты по отношению к корзине других валют, вырос на 2% в этом году благодаря ожиданиям повышения процентных ставок, но затем упал на фоне надежд на скорое завершение конфликта с Ираном. В четверг индекс доллара колебался около 97,85, практически не изменившись с начала года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами