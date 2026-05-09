Рей Далио рассказал, когда США накроет финансовый кризис и как к этому подготовиться

Основатель Bridgewater Associates и миллиардер-инвестор считает, что экономика США приближается к периоду «хаоса», который будет характеризоваться увеличением бюджетного дефицита, ростом инфляции и падением доверия к американской финансовой системе, пишет Business Insider.

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сценарий для США от Далио

В последнем выпуске подкаста «Interesting Times» Далио описал сценарий, при котором США могут столкнуться с финансовым кризисом из-за чрезмерного заимствования и эмиссии денег.

«Финансовый кризис ограничит возможности для расходов», — отметил Далио, предположив, что США не смогут позволить себе военные и социальные программы. «Ваши возможности будут сильно ограничены. Поскольку спрос не будет соответствовать предложению, процентные ставки вырастут, что сократит займы, нанесёт ущерб рынкам и так далее».

Бюджетный дефицит растет как в США, так и в мире. По данным Министерства финансов, в прошлом финансовом году США потратили 7 триллионов долларов, а доходы составили 5,2 триллиона.

Читайте также: Долг США идет на рекорд: к 2056 году он может достигнуть $182 трлн

Далио подчеркнул, что исторически высокий дефицит бюджета приводил к экономическим проблемам, так как правительства часто прибегают к печати денег для покрытия расходов, что вызывает девальвацию валюты и рост инфляции.

«В конечном итоге это может привести к стагфляции», — сказал Далио, имея в виду худший сценарий для финансовых рынков, при котором высокие темпы инфляции сочетаются с низким экономическим ростом.

В чем держать активы

Он также рекомендовал инвесторам держать от 5% до 15% своих активов в золоте, чтобы подготовиться к «действительно трудным временам».

«Оглядываясь на историю, можно увидеть, что в такие периоды все фиатные валюты обесцениваются, в то время как золото растёт в цене», — отметил Далио.

Далио давно обращает внимание на золото как на важный инструмент защиты от экономических потрясений. Он предупреждает своих последователей о так называемой «торговле обесцениванием». Суть этой идеи заключается в том, что увеличение государственного дефицита и рост инфляции ослабляют валюты, делая драгоценные металлы более привлекательными для сохранения капитала.

Далио утверждает, что текущие экономические потрясения могут привести к тому, что ни одна валюта не сможет обеспечить стабильное сохранение богатства. В прошлом году он отметил резкое увеличение стоимости золота как один из признаков упадка фиатных валют.

Процесс дедолларизации

Процесс дедолларизации, при котором страны сокращают использование доллара США, в последнее время недооценивался многими экономистами. Однако, как указывает Далио, глобальная валютная система может претерпеть изменения, подобно тому, как британский фунт потерял статус мировой резервной валюты в середине прошлого века.

Он проводит параллели с продолжающимся конфликтом с Ираном, который может подорвать доверие к США как к экономической и политической силе. В частности, опасения по поводу инфляции возросли из-за колебаний цен на нефть.

«Мы знаем очень мало о том, каким будет мир через три-пять лет. Наше незнание превосходит все, что мы знаем. Я думаю, мы живем в эпоху растущей неопределенности, и это представляет главную опасность», — говорит Далио.

Несмотря на частые разговоры о девальвации валют на рынках, приток инвестиций в США в последние годы увеличился, а спрос на американские казначейские облигации остается высоким, что подтверждает доминирующее положение доллара на финансовых рынках.

Индекс доллара США, который показывает стоимость американской валюты по отношению к корзине других валют, вырос на 2% в этом году благодаря ожиданиям повышения процентных ставок, но затем упал на фоне надежд на скорое завершение конфликта с Ираном. В четверг индекс доллара колебался около 97,85, практически не изменившись с начала года.