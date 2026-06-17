Меньше налогов благодаря донатам: инструкция по получению налоговой скидки

Украинцы, официально получающие зарплату и вносящие благотворительные взносы, имеют право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Механизм называется налоговой скидкой, но о нем знают далеко не все. Пошаговый алгоритм объяснила ГНС Украины .

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Право на скидку имеют физические лица — резиденты Украины, которые в течение года получали доход в виде зарплаты и перечисляли благотворительные пожертвования неприбыльным организациям.

Важное условие: организация на момент получения пособия должна быть внесена в Реестр неприбыльных учреждений.

Сколько можно вернуть

В скидку включаются благотворительные взносы, но не более 4% годового налогооблагаемого дохода.

То есть, если ваша годовая зарплата составляет, например, 300 000 грн, максимальная сумма, которую можно учесть, — 12 000 грн. Из этой суммы возвращается 18% НДФЛ — то есть до 2160 грн.

Какие документы нужны и как подать декларацию

Сохраняйте все, что подтверждает факт пожертвования:

банковские квитанции или выписки

платежные инструкции

фискальные или товарные чеки

акты приемки-передачи имущества, если помощь оказывалась не деньгами

В документах обязательно должны указываться данные благотворителя и получателя, дата платежа и сумма.

Для получения скидки нужно подать декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту регистрации. Сделать это можно лично, по почте или онлайн, через электронный кабинет налогоплательщика или приложение «Моя налоговая».

Заметим, что в электронных сервисах декларация формируется с частично заполненными данными, что существенно упрощает процесс.

Представить декларацию по результатам отчетного года можно до 31 декабря следующего года. Если пропустить этот дедлайн, право на скидку пропадает навсегда, ведь перенести его на следующий год нельзя.

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