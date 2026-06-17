Расходы на оборону в Европе самые высокие со времен Холодной войны, но цифры не соответствуют действительности

Впервые в истории все входящие в НАТО страны-члены ЕС выполнили норму альянса — потратить на оборону не менее 2% ВВП. Но за этим формальным успехом скрывается глубокий раскол: одни страны мчатся до 5%, другие едва пересекли минимальную отметку и уже тормозят. Об этом сообщает Euro News .

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Кто тратит на борону больше всего

Лидер рейтинга — Польша: 4,48% ВВП в 2025 году, что превышает даже показатель США (3,22%) и самый высокий во всем альянсе.

По ней в рейтинге страны Балтии Литва (4%), Латвия (3,73%), Эстония (3,38%).Дания достигла 3,22%, Греция — 2,85%, Финляндия — 2,77%.

В общем, это вполне ожидаемо: чем ближе к России расположена страна, тем больше она тратит на оборону. Эти государства могут достигнуть отметки в 5% ВВП к 2035 году.

Кто сделал минимум и остановился

На противоположном конце рейтинга — большая группа стран, даже не пытающаяся пересечь границу в 2%:

Италия — 2,01%;

Франция — 2,05%;

Испания, Бельгия, Португалия, Чехия и Люксембург — ровно 2%.

Венгрия и Чехия даже сократили расходы в процентах от ВВП — 1,9%

К 2026 году аналитики Oxford Economics ожидают, что ЕС в целом прибавит лишь 0,1 процентного пункта. Это фактически стагнация после существенного скачка 2025-го.

Цифры больше, чем реальность

В целом, расходы НАТО в Европе выросли на 14% в 2025 году до около €739 млрд.

Но часть этого роста исключительно бумажная. Дело в том, что НАТО считает расходы по дате транзакции, а не по дате получения техники. То есть, если страна сегодня заплатила аванс за танки, которые поступят через три года, вся сумма уже сегодня попадает в статистику. Реальной боевой мощи пока нет, а цифры поражают.

Есть еще одна лазейка: новая методология НАТО позволяет относить к оборонным расходам так называемую «оборонно-связанную» инфраструктуру. Что именно под этим подразумевается, четкого определения нет. Аналитики фиксируют случаи, когда правительства пытаются записать в оборонный бюджет даже строительство больниц и других гражданских объектов.

Отдельная проблема: около 40% расходов на оборонное оборудование в ЕС оседает вне блока, преимущественно в США. Европа до сих пор не может самостоятельно производить оружие дальнего радиуса действия, системы противовоздушной обороны, истребители стелс пятого поколения и большие дроны. Два из каждых пяти евро, израсходованных на оборонное оборудование, идут иностранным поставщикам.

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