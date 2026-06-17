Самая богатая женщина Австралии инвестировала более $1 млрд в SpaceX: что известно о сделке

Самая богатая женщина Австралии, горнодобывающая магнатка Джина Райнхарт, инвестировала более 1 млрд долларов в компанию SpaceX через свою компанию Hancock Prospecting. Об этом пишет The Wall Street Journal .

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Что известно о соглашении

Соглашение состоялось после рекордного выхода SpaceX на биржу. По данным издания, первоначальное размещение акций (IPO) компании Илона Маска оценило ее примерно в 75 млрд долларов, а одним из самых крупных инвесторов стала именно Райнхарт.

Австралийская миллиардерша неоднократно выражала восхищение деятельностью Маска.

Она назвала его «действительно исключительным человеком, технически выдающейся личностью, работающей в критически важных секторах». Также Райнхарт заявила, что компания готова поставлять редкоземельные минералы для проектов SpaceX.

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Рост акций SpaceX

Как писал «Минфин», акции SpaceX продолжили стремительный рост после недавнего выхода компании на биржу. По итогам торгов 15 июня их цена достигла $192,5, что на 42,6% выше стартового уровня. На премаркете котировки превысили отметку в $210, благодаря чему рыночная капитализация компании поднялась более чем в $2,5 трлн.

На фоне такой инвестиционной эйфории рыночная капитализация SpaceX перешагнула исторический рубеж в $2,519 трлн.