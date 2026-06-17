Себестоимость строительства выросла почти на 20%: что будет с ценами на квартиры

Цены на строительстве в Украине в апреле 2026 года выросли на 3,1% по сравнению с мартом и на 19,9% в годовом измерении по сравнению с апрелем 2025 года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании UTG со ссылкой на данные Госстата, пишет Лига.

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Что влияет на цены

На себестоимость строительства влияет как инфляция, так и удорожание строительных материалов и энергоносителей, валютные колебания, а также дефицит квалифицированных кадров, отмечают аналитики.

В то же время производство строительной продукции в январе-апреле 2026 уменьшилось на 2% по сравнению с январем-апрелем 2025-го.

Удорожание строительства влияет на увеличение стоимости жилья. Кроме этого, по словам аналитиков, на рынок жилой недвижимости негативно влияет неразвитость рынка ипотечного кредитования, дефицит платежеспособных заемщиков, низкий уровень защиты прав кредиторов и востребованность долгосрочной рассрочки от застройщика.

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«Жесткие условия кредитования продолжают быть типичными препятствиями развития рынка жилой недвижимости Украины», — отмечается в исследовании.

Сколько жилья появилось в 2025 году

Общая площадь жилых домов, принятых в эксплуатацию в Украине в прошлом году, составила 9,5 млн кв. метров. Это сопоставимо с довоенными годами, когда в среднем казалось по 10 млн кв. метров жилья каждый год.

Лидерами по количеству сданного жилья стали Киев и Киевская область — вместе вывели на рынок 14 000 квартир — это на 20% больше, чем в предыдущем году. В столице этот показатель составил 1,2 млн кв. метров.

В то же время больше всего жилья было построено в Голосеевском и Дарницком районах: 266 000 кв. м и 132 000 кв. м соответственно. Меньше всего — в Шевченковском районе: более 63 000 кв. м.

Самым популярным типом жилья на рынке Киева остаются однокомнатные квартиры, отмечают в UTG. Кроме того, растет интерес к жизни на окраинах города.

Цены на новое жилье растут медленнее

В то же время, в отличие от себестоимости цены на квартиры в новостройках растут не во всех регионах. По данным маркетплейса недвижимости «ЛУН», за последний год больше всего жилье подорожало в Тернополе (+26%), Ивано-Франковске (+23%), Хмельницком (+23%) и Виннице (+23%), в других регионах колебания цен в пределах 3−8%. В столице стоимость жилья вышла на плато. Также активно дорожает жилье в Одессе.

«С начала полномасштабного вторжения средняя цена в Киеве на первичном рынке не растет и не падает: за последний год прирост цены составил 3%», — рассказала директор по развитию Лун Елена Унаньян.

В отличие от столицы, в области динамика цен гораздо выше: жилье, которое стоит на 30% дешевле, чем в Киеве, дает прирост стоимости на 11%.