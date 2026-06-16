Цена нефти Brent впервые за три месяца опустилась ниже $80

Во вторник, 16 июня, цена нефти Brent впервые за более чем три месяца опустилась ниже $80 за баррель. Причиной стало соглашение между США и Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, что усилило ожидание существенного увеличения поставок нефти на мировой рынок. На этом фоне ведущие банки Уолл-стрит уже пересмотрели свои прогнозы по ценам в сторону снижения, а региональные эталонные сорта нефти резко подешевели. Об этом сообщает Bloomberg.

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Мировой стандарт Brent просел на 4,3%, демонстрируя самую длительную серию падения в этом году. Ожидается, что в пятницу в Швейцарии стороны подпишут промежуточное соглашение. Трейдеры рассчитывают, что это не только стимулирует добычу на Ближнем Востоке, но и позволит разгрузить миллионы баррелей нефти, заблокированной в танкерах в Персидском заливе.

Прогнозы

Финансовые гиганты Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. уже пересмотрели свои ценовые ожидания в ближайшие кварталы. В частности, в Goldman Sachs предполагают, что экспорт из Персидского залива вернется к довоенному уровню уже к концу июля — на месяц раньше прогнозируемого.

Наиболее четко краткосрочный эффект сделки заметен на ближневосточном рынке, где ценовая структура буквально посыпалась за последние дни из-за ожиданий избытка сырья и массовых предложений продаж от производителей стран Персидского залива. Так, марка Dubai оказалась в состоянии глубочайшего контанго (рыночная ситуация, когда текущие цены ниже будущих, что свидетельствует об избытке предложения) со времен падения рынка в период пандемии.

Снижение стоимости нефти до минимумов на начало марта нивелировало большую часть роста, зафиксированного во время конфликта. Это существенно ослабит инфляционное давление именно в то время, когда руководство Федеральной резервной системы США (ФРС) на этой неделе намерено оценить уровень процентных ставок. Сейчас цены на нефть уже более чем на 35% ниже своих пиковых значений во время конфликта.

Несмотря на это, остается много вопросов по поводу внедрения этого промежуточного соглашения. В частности, рынок беспокоит безопасность судоходства, правила эксплуатации и останется ли этот стратегический проход беспошлинным (до войны через него проходила пятая часть мировых поставок нефти). Президент США Дональд Трамп во вторник снова заверил, что после окончательного открытия пролива никакое собрание взиматься не будет.

«Впереди еще длительные переговоры и ключевые риски остаются, но это решающий шаг к деэскалации конфликта и увеличению экспорта нефти через Ормузский пролив. Мы ожидаем восстановления 50% добычи к сентябрю и 80% к декабрю, что несколько быстрее предыдущих оценок», — отметили в аналитической записке эксперты Morgan Stanley во главе с Мартином Ратсом.

Однако нехватка конкретных деталей все еще создает неопределенность вокруг открытия Ормузского пролива. Чиновники энергетического сектора Персидского залива заявляют, что их буквально засыпали запросами от покупателей о возможности возобновления транзита. В то же время руководители судоходных компаний и трейдеры отмечают, что им нужно больше четкости перед тем, как отправлять свои суда по этому маршруту.

Аналитики Goldman Sachs, среди которых Даан Струйвен, прогнозируют, что в четвертом квартале средняя цена Brent будет составлять $80 за баррель — это на $10 меньше их предыдущего прогноза.

По данным аналитической компании Kpler, в Ормузском проливе заблокировано около 118 загруженных танкеров. Эти суда могут выйти из акватории в течение 10−15 дней, что обеспечит быстрый всплеск поставок на рынок даже без немедленного увеличения добычи в регионе.

Запасы нефти

Фактическое закрытие Ормузского пролива существенно сократило потоки нефти из региона, заставив страны тратить свои коммерческие и стратегические резервы.

Запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США снизились до 340,3 млн баррелей до самого низкого уровня с 1983 года, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что понадобятся месяцы, чтобы приблизиться к показателям, которые были на 27 февраля (день перед началом войны). Вполне возможно, что пиковые объемы трафика через Ормуз остались в прошлом», — отмечают аналитики RBC.

Напомним

«Минфин» писал, что США и Иран достигли мирного соглашения после почти четырех месяцев войны.