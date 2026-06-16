Минздрав упростил выдачу е-рецептов: кому не нужно бежать к семейному врачу

Министерство здравоохранения обновило правила выдачи электронных рецептов и медицинских выводов о временной нетрудоспособности. Об этом сообщает официальный сайт Минздрава . Изменения направлены на то, чтобы пациенты получали документы непосредственно у профильного специалиста без необходимости дополнительно посещать семейного врача.

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Как изменятся процедуры получения медицинских документов

Обновленный порядок предусматривает три ключевых нововведения, которые начали действовать с 15 июня 2026 года:

Аллергологи получили полномочия выписывать е-рецепты по программе «Доступные лекарства». Пациенты с хроническими болезнями дыхательных путей, аутоиммунными или воспалительными патологиями могут получить назначение при приеме у профильного специалиста. Врачи экстренной медицинской помощи теперь сами формируют медицинские заключения о временной нетрудоспособности. Если человек обратился в отделение неотложной помощи из-за травмы или острого состояния, он получит документ сразу на месте. Расширен список онкологических специальностей, имеющих право на открытие больничных. В список внесли «Ядерную медицину», а специальность «Радиационная терапия» переименовали в «Радиационную онкологию» для соответствия действующему законодательству.

Ведомство отмечает, что направление к терапевту исключительно ради получения документа нецелесообразно. Подобное требование создавало очереди и чрезмерную нагрузку на систему. Теперь врач, устанавливающий диагноз и ведущий лечение, самостоятельно вносит все записи в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Это позволяет экономить время медиков и уменьшает количество посещений для пациентов.

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