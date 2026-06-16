Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления, освобождающего жильцов поврежденного или уничтоженного россиянами жилья от оплаты за распределение природного газа и техническое обслуживание газовых систем в доме.
Владельцев поврежденного атаками рф жилья освободят от оплаты за распределение газа
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Норма распространяется на бытовых потребителей, жилье которых пострадало от атак рф настолько, что пользоваться газом в соответствии с правилами технической эксплуатации невозможно. То есть платить за услугу, которую физически нельзя воспользоваться, больше не придется.
Это относится как к поврежденному, так и к полностью уничтоженному жилью.
После вступления постановления в силу:
- не начисляется плата за распределение природного газа
- не начисляется плата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения
- потребители освобождаются от обязанности ежемесячно снимать и передавать оператору показания счетчика газа за весь период, в течение которого плата не начисляется
Что еще нужно знать потребителям природного газа
Проект постановления пока не вступил в силу, потому что он нуждается в окончательном принятии. Изменения будут вноситься в Кодекс газораспределительных сетей и два типовых договора — о распределении газа и техническом обслуживании систем газоснабжения многоквартирных домов.
Решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 16 июня 2026 года.
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Источник: Минфин
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