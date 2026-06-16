Владельцев поврежденного атаками рф жилья освободят от оплаты за распределение газа

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления , освобождающего жильцов поврежденного или уничтоженного россиянами жилья от оплаты за распределение природного газа и техническое обслуживание газовых систем в доме.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Норма распространяется на бытовых потребителей, жилье которых пострадало от атак рф настолько, что пользоваться газом в соответствии с правилами технической эксплуатации невозможно. То есть платить за услугу, которую физически нельзя воспользоваться, больше не придется.

Это относится как к поврежденному, так и к полностью уничтоженному жилью.

После вступления постановления в силу:

не начисляется плата за распределение природного газа

не начисляется плата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения

потребители освобождаются от обязанности ежемесячно снимать и передавать оператору показания счетчика газа за весь период, в течение которого плата не начисляется

Что еще нужно знать потребителям природного газа

Проект постановления пока не вступил в силу, потому что он нуждается в окончательном принятии. Изменения будут вноситься в Кодекс газораспределительных сетей и два типовых договора — о распределении газа и техническом обслуживании систем газоснабжения многоквартирных домов.

Решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 16 июня 2026 года.

Читайте также: НКРЭКУ возглавила рейтинг зарплат в госорганах — Минфин обнародовал данные за февраль