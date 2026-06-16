Национальный банк Украины установил на 17 июня 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,7828 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
НБУ установил курсы на среду: доллар и евро подешевели
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 44,78 грн, что на 3 копейки меньше, чем во вторник (44,81 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,94 грн, что на 9 копеек меньше, чем во вторник (52,03 грн), когда был установлен новый исторический максимум.
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии