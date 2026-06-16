НБУ установил курсы на среду: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины установил на 17 июня 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,7828 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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На среду НБУ установил такой курс доллара: 44,78 грн, что на 3 копейки меньше, чем во вторник (44,81 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,94 грн, что на 9 копеек меньше, чем во вторник (52,03 грн), когда был установлен новый исторический максимум.

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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