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16 июня 2026, 16:04 Читати українською

Авто за 1 гривну: в Украине набирает обороты схема занижения стоимости для уклонения от налогов

В Украине набирает обороты очередная схема уклонения от уплаты налогов, связанная с продажей автомобилей по фиктивно заниженным ценам. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Авто за 1 гривну: в Украине набирает обороты схема занижения стоимости для уклонения от налогов
Фото: magnific

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По его данным, по состоянию на апрель 2026 814 автомобилей были официально проданы всего за 1 гривну. Среди этих транспортных средств присутствуют и авто люкс-классы, в том числе марки Mercedes. Кроме того, еще 26% (43 тысячи авто) продали меньше, чем за 50 тыс. грн.

Число фактических продавцов в десятки раз превышает официальную статистику. МВД зарегистрировало только 1635 субъектов хозяйствования, тогда как на популярной платформе Auto.ria их насчитывается в 29 раз больше — более 31 тысячи, что создает пространство для манипуляций.

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Как планируют бороться со схемой

Железняк подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо задействовать несколько профильных ведомств, поскольку ситуация содержит сразу два критических вызова.

Министерство экономики и Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) должны решить вопрос с недобросовестными оценщиками, дающими фиктивные отчеты о стоимости имущества.

Государственная налоговая служба должна взять под контроль субъектов, систематически занижающих реальную стоимость транспортных средств, провести комплексные проверки и доначислить скрытые налоги в государственный бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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