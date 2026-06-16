Капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн: компания вошла в топ-6 самых дорогих в мире

Акции SpaceX продолжили стремительный рост после недавнего выхода компании на биржу. По итогам торгов 15 июня их цена достигла $192,5, что на 42,6% выше стартового уровня. На премаркете котировки превысили отметку в $210, благодаря чему рыночная капитализация компании поднялась более чем в $2,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.

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К моменту написания новости цена акций достигла $212,75 (рост на 10,52% на премаркете). Таким образом, общий взлет бумаг по отношению к цене первичного публичного размещения (IPO) достиг 57%.

Взлет в мировом рейтинге капитализации

На фоне такой инвестиционной эйфории рыночная капитализация SpaceX перешагнула исторический рубеж в $2,519 трлн.

SpaceX поднялась на одну позицию ввысь, вытеснив тайваньского полупроводникового гиганта TSMC ($2,289 трлн). Теперь детище Илона Маска занимает 6 место в глобальном топе самых дорогих публичных компаний мира, уступая только Amazon ($2,646 трлн), Microsoft ($2,969 трлн), Apple ($4,353 трлн), Alphabet ($4,479 трлн) и лидеру рынка — Nvidia.

Напомним, что дебют SpaceX на бирже Nasdaq состоялся 13 июня 2026 года. Компания установила начальную цену акций на уровне $135, что ряд аналитиков считал несколько завышенным авансом, учитывая финансовые отчеты компании того времени. В первый день торгов котировки взлетали до $176, закрывшись на уровне около $161, после чего акции перешли в активную фазу поиска своего исторического максимума.

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Мнения экспертов разнятся

Такой стремительный рост разделил экспертную среду на два противоположных лагеря. Известный инвестор и основатель инвестиционной компании Baron Capital Рональд Барон прогнозирует компании космическое будущее.

«По моему мнению, стоимость SpaceX в ближайшие 10−15 лет составит $10 трлн, $20 трлн или даже $30 трлн. И вполне возможно, что я существенно занижаю этот прогноз», — написал он на своей странице в Х.

Кроме того, аналитики Morningstar считают текущую оценку SpaceX классическим проявлением рыночного пузыря. Они установили целевую цену акций на уровне всего $63. По убеждению экспертов, нынешний взлет вызван искусственным дефицитом относительно малым объемом акций, который компания выделила для свободного обращения во время IPO, а также медийным хайпом и поддержкой ведущих мировых инвестиционных банков.