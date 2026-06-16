Чемпионат мира стал рекордным событием для Polymarket: объем торгов превысил $2,34 млрд

Объем торгов по контракту «Победитель чемпионата мира» на блокчейн-платформе Polymarket с момента запуска в прошлом году превысил $2,34 млрд, а пулы ликвидности на отдельных контрактах достигают $350 млн.

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В дни открытия турнира и первых матчей дневной объем торгов по отдельным ставкам превышал $100 млн.

С учетом торгов на платформе Kalshi объем сделок по контрактам, связанным с Кубком мира FIFA, преодолел отметку $3 млрд, причем 95% пришлось на Polymarket.

Это превосходит показатели всех предыдущих ставок на спортивные события на платформе и может сделать турнир самым крупным событием на платформе, пока уступая только политическим событиям.

Помимо ставок на победителя, активно торгуются рынки премии «Золотая бутса» (вручается лучшему футболисту), а также ставки на то, «какой континент победит», контракты на выход команд из группы и на конкретные матчи, включая индивидуальные показатели игроков.

Блокчейн-исследователи зафиксировали самые крупные ставки: один трейдер поставил более $3 млн на победу Нидерландов над Японией в матче группового этапа — это увеличило объем торгов по ставкам на исход этой конкретной игры до $26 млн.

Чаще всего участники торгов формируют портфели, поддерживая сильные команды и одновременно открывая короткие позиции по сборным, считающимся слабыми.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предложила запретить ставки на рынках прогнозов, связанных с войной, терроризмом и гибелью людей.

Речь преимущественно о блокчейн-платформах Polymarket и Kalshi. Фактически американское ведомство хочет разрешить только ставки на спорт, а все контракты CFTC хочет самостоятельно регулировать.

Напомним

Ранее аналитики компании BIT Research предположили, что биткоин может достичь локального минимума до завершения чемпионата мира по футболу 19 июля. По оценке экспертов, цена первой криптовалюты способна опуститься в диапазон $50 000−55 000.