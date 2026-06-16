Чемпионат мира стал рекордным событием для Polymarket: объем торгов превысил $2,34 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2026, 13:44 Читати українською

Чемпионат мира стал рекордным событием для Polymarket: объем торгов превысил $2,34 млрд

Объем торгов по контракту «Победитель чемпионата мира» на блокчейн-платформе Polymarket с момента запуска в прошлом году превысил $2,34 млрд, а пулы ликвидности на отдельных контрактах достигают $350 млн.

Объем торгов по контракту «Победитель чемпионата мира» на блокчейн-платформе Polymarket с момента запуска в прошлом году превысил $2,34 млрд, а пулы ликвидности на отдельных контрактах достигают $350 млн.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ дни открытия турнира и первых матчей дневной объем торгов по отдельным ставкам превышал $100 млн.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В дни открытия турнира и первых матчей дневной объем торгов по отдельным ставкам превышал $100 млн.

С учетом торгов на платформе Kalshi объем сделок по контрактам, связанным с Кубком мира FIFA, преодолел отметку $3 млрд, причем 95% пришлось на Polymarket.

Это превосходит показатели всех предыдущих ставок на спортивные события на платформе и может сделать турнир самым крупным событием на платформе, пока уступая только политическим событиям.

Помимо ставок на победителя, активно торгуются рынки премии «Золотая бутса» (вручается лучшему футболисту), а также ставки на то, «какой континент победит», контракты на выход команд из группы и на конкретные матчи, включая индивидуальные показатели игроков.

Блокчейн-исследователи зафиксировали самые крупные ставки: один трейдер поставил более $3 млн на победу Нидерландов над Японией в матче группового этапа — это увеличило объем торгов по ставкам на исход этой конкретной игры до $26 млн.

Чаще всего участники торгов формируют портфели, поддерживая сильные команды и одновременно открывая короткие позиции по сборным, считающимся слабыми.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предложила запретить ставки на рынках прогнозов, связанных с войной, терроризмом и гибелью людей.

Речь преимущественно о блокчейн-платформах Polymarket и Kalshi. Фактически американское ведомство хочет разрешить только ставки на спорт, а все контракты CFTC хочет самостоятельно регулировать.

Напомним

Ранее аналитики компании BIT Research предположили, что биткоин может достичь локального минимума до завершения чемпионата мира по футболу 19 июля. По оценке экспертов, цена первой криптовалюты способна опуститься в диапазон $50 000−55 000.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами