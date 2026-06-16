Правительство представило Верховной Раде концепцию обновленной пенсионной системы для военных. Главная новость: право на пенсионные выплаты предлагают формировать уже после первого года службы, а не после 25 лет выслуги, как сейчас.
Пенсия после года службы: правительство предлагает отменить требование выслуги лет для военных
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В настоящее время специальная военная пенсия требует не менее 25 лет выслуги. Для мобилизованных это тупик: военный может провести на фронте два-три года, рисковать здоровьем и жизнью, но не получить права даже на минимальное пенсионное обеспечение.
Что предлагает правительство
По замыслу Министерства социальной политики новая профессиональная пенсионная модель предусматривает:
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формирование пенсионных прав с первого года службы;
- досрочный выход на пенсию для военных;
- повышенный размер выплат за счет дополнительных взносов от 10 до 16% в зависимости от условий службы;
- сохранение действующих надбавок участников боевых действий.
Отдельно поднимается вопрос дифференцированного подхода: следует учитывать не только факт службы, но и ее условия — продолжительность пребывания на передовой, уровень риска и последствия для здоровья военнослужащего.
Как быстро могут принять этот закон
Концепция пока не дает ответа на несколько принципиальных вопросов: куда будут направляться накопления, кто будет их админировать и как будет защищать от инфляции и военных рисков.
В Комитете по вопросам финансов предостерегают: если средства интегрируют в солидарную систему без четкой модели учета, есть риск появления коррупционных схем. К тому же, предыдущий опыт показывает, что повышенные взносы далеко не всегда гарантируют рост будущих пенсий, если правила игры меняются в процессе. Поэтому законопроект должен пройти еще несколько кругов экспертного обсуждения.
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