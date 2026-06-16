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16 июня 2026, 12:32 Читати українською

Состояние 500 самых богатых людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд

Понедельник стал рекордным днем для мировой финансовой элиты. После завершения торгов в Нью-Йорке совокупное состояние 500 самых богатых людей мира выросло на $336 млрд — это наибольший однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом Bloomberg Billionaires Index. В результате их общий капитал достиг рекордных $13,3 трлн, сообщает Bloomberg.

Состояние 500 самых богатых людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд
Фото: pixabay

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Главным триумфатором дня стал Илон Маск — первый в мире триллионер. Его состояние увеличилось более чем на 10%, достигнув отметки в $1,273 трлн. Маск оторвался от ближайшего преследователя, Ларри Пейджа ($314 млрд), уже более чем в четыре раза.

Параллельно с этим вырос и «входной билет» в клуб супербогачей: теперь замыкающие позиции в Топ-500 стартуют от $7,9 миллиарда, что является самым высоким показателем в истории рейтинга.

Читайте также: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Что разогнало мировые рынки

Ралли на биржах было спровоцировано двумя ключевыми факторами:

  • США и Иран достигли промежуточного соглашения по возобновлению судоходства через стратегически важный Ормузский пролив, что сняло напряжение на мировых рынках.
  • Громкий публичный дебют компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), состоявшийся за неделю до этого.

На фоне всеобщего оптимизма индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум, а Nasdaq 100 и MSCI World закрылись вблизи своих рекордных значений.

Фактор SpaceX: розничные трейдеры сделали Маска еще богаче

Именно SpaceX выступила главным локомотивом этого скачка. Розничные инвесторы устроили настоящий ажиотаж, массово скупая акции компании, что привело к взлету ее рыночной стоимости сразу на 20%.

Этот рывок прибавил в состояние Илона Маска $164 млрд за один день. Этот прирост практически равен заработку остальных 499 участников списка Bloomberg вместе взятых и стал одним из величайших однодневных обогащений в истории человечества.

Разрыв среди ультрабогачей

Если раньше капитал Маска иллюстрировал пропасть между мировой элитой и обычными людьми, то теперь он подсветил масштабное расслоение внутри самой касты миллиардеров.

Данные Bloomberg указывают на аномальную концентрацию денег на верхушке списка:

  • Топ-50 лидеров рейтинга контролируют $6,5 трлн.
  • Все остальные участники (нижние 450 позиций) совокупно владеют $6,8 трлн.

Первая пятерка самых богатых людей мира по версии Bloomberg выглядит так:

  • Илон Маск — $1,273 трлн.
  • Ларри Пейдж — $314 млрд
  • Сергей Брин — $292 млрд
  • Джефф Безос — $267 млрд
  • Ларри Эллисон — $247 млрд.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
kadaad1988
kadaad1988
16 июня 2026, 12:50
#
На бумаге.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
16 июня 2026, 13:23
#
Ну, якщо вони захочуть (теоретично) зливати свої акції в ринок — то там це частинами робиться, щоб ринок не просідав, так як Безос, Гейст або Беркшир продають, це ж не відміняє їх багатства. Просто тоді виходить колізія, де якщо в мільярдера активи в будь якому активі окрім готівки (на рахунку в банку) — то все його багатство на папері виходить, бо будь-які активи оцінюють ринком і одні з них швидко не продаси, або продаси з дисконтом, а інші не продаси швидко, бо ринок відреагує на зайву ліквідність
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0
Abramon
Abramon
16 июня 2026, 14:07
#
В цілому просто дуті цифри, але на жити якісно і люксово їм вистачає.
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