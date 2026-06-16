Понедельник стал рекордным днем для мировой финансовой элиты. После завершения торгов в Нью-Йорке совокупное состояние 500 самых богатых людей мира выросло на $336 млрд — это наибольший однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом Bloomberg Billionaires Index. В результате их общий капитал достиг рекордных $13,3 трлн, сообщает Bloomberg.
Состояние 500 самых богатых людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд
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Главным триумфатором дня стал Илон Маск — первый в мире триллионер. Его состояние увеличилось более чем на 10%, достигнув отметки в $1,273 трлн. Маск оторвался от ближайшего преследователя, Ларри Пейджа ($314 млрд), уже более чем в четыре раза.
Параллельно с этим вырос и «входной билет» в клуб супербогачей: теперь замыкающие позиции в Топ-500 стартуют от $7,9 миллиарда, что является самым высоким показателем в истории рейтинга.
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Что разогнало мировые рынки
Ралли на биржах было спровоцировано двумя ключевыми факторами:
- США и Иран достигли промежуточного соглашения по возобновлению судоходства через стратегически важный Ормузский пролив, что сняло напряжение на мировых рынках.
- Громкий публичный дебют компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), состоявшийся за неделю до этого.
На фоне всеобщего оптимизма индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум, а Nasdaq 100 и MSCI World закрылись вблизи своих рекордных значений.
Фактор SpaceX: розничные трейдеры сделали Маска еще богаче
Именно SpaceX выступила главным локомотивом этого скачка. Розничные инвесторы устроили настоящий ажиотаж, массово скупая акции компании, что привело к взлету ее рыночной стоимости сразу на 20%.
Этот рывок прибавил в состояние Илона Маска $164 млрд за один день. Этот прирост практически равен заработку остальных 499 участников списка Bloomberg вместе взятых и стал одним из величайших однодневных обогащений в истории человечества.
Разрыв среди ультрабогачей
Если раньше капитал Маска иллюстрировал пропасть между мировой элитой и обычными людьми, то теперь он подсветил масштабное расслоение внутри самой касты миллиардеров.
Данные Bloomberg указывают на аномальную концентрацию денег на верхушке списка:
- Топ-50 лидеров рейтинга контролируют $6,5 трлн.
- Все остальные участники (нижние 450 позиций) совокупно владеют $6,8 трлн.
Первая пятерка самых богатых людей мира по версии Bloomberg выглядит так:
- Илон Маск — $1,273 трлн.
- Ларри Пейдж — $314 млрд
- Сергей Брин — $292 млрд
- Джефф Безос — $267 млрд
- Ларри Эллисон — $247 млрд.
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