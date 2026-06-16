Состояние 500 самых богатых людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд

Понедельник стал рекордным днем для мировой финансовой элиты. После завершения торгов в Нью-Йорке совокупное состояние 500 самых богатых людей мира выросло на $336 млрд — это наибольший однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом Bloomberg Billionaires Index. В результате их общий капитал достиг рекордных $13,3 трлн, сообщает Bloomberg.

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Главным триумфатором дня стал Илон Маск — первый в мире триллионер. Его состояние увеличилось более чем на 10%, достигнув отметки в $1,273 трлн. Маск оторвался от ближайшего преследователя, Ларри Пейджа ($314 млрд), уже более чем в четыре раза.

Параллельно с этим вырос и «входной билет» в клуб супербогачей: теперь замыкающие позиции в Топ-500 стартуют от $7,9 миллиарда, что является самым высоким показателем в истории рейтинга.

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Что разогнало мировые рынки

Ралли на биржах было спровоцировано двумя ключевыми факторами:

США и Иран достигли промежуточного соглашения по возобновлению судоходства через стратегически важный Ормузский пролив, что сняло напряжение на мировых рынках.

Громкий публичный дебют компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), состоявшийся за неделю до этого.

На фоне всеобщего оптимизма индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум, а Nasdaq 100 и MSCI World закрылись вблизи своих рекордных значений.

Фактор SpaceX: розничные трейдеры сделали Маска еще богаче

Именно SpaceX выступила главным локомотивом этого скачка. Розничные инвесторы устроили настоящий ажиотаж, массово скупая акции компании, что привело к взлету ее рыночной стоимости сразу на 20%.

Этот рывок прибавил в состояние Илона Маска $164 млрд за один день. Этот прирост практически равен заработку остальных 499 участников списка Bloomberg вместе взятых и стал одним из величайших однодневных обогащений в истории человечества.

Разрыв среди ультрабогачей

Если раньше капитал Маска иллюстрировал пропасть между мировой элитой и обычными людьми, то теперь он подсветил масштабное расслоение внутри самой касты миллиардеров.

Данные Bloomberg указывают на аномальную концентрацию денег на верхушке списка:

Топ-50 лидеров рейтинга контролируют $6,5 трлн.

Все остальные участники (нижние 450 позиций) совокупно владеют $6,8 трлн.

Первая пятерка самых богатых людей мира по версии Bloomberg выглядит так: