Государственная налоговая служба ввела обновленные стандарты обслуживания ветеранов войны и членов их семей. Главное изменение — принцип «зеленого коридора»: ветераны больше не стоят в общей очереди и имеют прямой доступ к консультациям.
«Зеленый коридор» в налоговой: ветераны теперь будут обслуживаться без очереди
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Что входит в «зеленый коридор»:
- приоритетная запись в электронную очередь
- первоочередное обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов
- отдельная телефонная линия Контакт-центра
- специальный тематический блок в чат-боте ДПС
Отдельное внимание уделено коммуникации: для работников ГНС определили отдельные правила взаимодействия с ветеранами и порядок разрешения проблемных ситуаций с учетом их психологического состояния.
Кроме сервисного обслуживания, ГНС акцентирует внимание на необходимости поддержки ветеранов, которые начинают или развивают собственный бизнес после возвращения к гражданской жизни. Офисы налоговых консультантов будут предоставлять им отдельное сопровождение и разъяснение нюансов налогообложения.
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ГНС также расширяет привлечение ветеранов в государственную службу. Часть защитников уже работает в налоговых органах. Вакансии в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов доступны на сайте ГНС. Для поиска работы служба сотрудничает с Министерством по делам ветеранов и ветеранов.
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