«Зеленый коридор» в налоговой: ветераны теперь будут обслуживаться без очереди

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2026, 11:20 Читати українською

«Зеленый коридор» в налоговой: ветераны теперь будут обслуживаться без очереди

Государственная налоговая служба ввела обновленные стандарты обслуживания ветеранов войны и членов их семей. Главное изменение — принцип «зеленого коридора»: ветераны больше не стоят в общей очереди и имеют прямой доступ к консультациям.

Государственная налоговая служба ввела обновленные стандарты обслуживания ветеранов войны и членов их семей.

► Читайте наши статьи также на Facebook

Что входит в «зеленый коридор»:

  • приоритетная запись в электронную очередь
  • первоочередное обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов
  • отдельная телефонная линия Контакт-центра
  • специальный тематический блок в чат-боте ДПС

Отдельное внимание уделено коммуникации: для работников ГНС определили отдельные правила взаимодействия с ветеранами и порядок разрешения проблемных ситуаций с учетом их психологического состояния.

Кроме сервисного обслуживания, ГНС акцентирует внимание на необходимости поддержки ветеранов, которые начинают или развивают собственный бизнес после возвращения к гражданской жизни. Офисы налоговых консультантов будут предоставлять им отдельное сопровождение и разъяснение нюансов налогообложения.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ветераны получат до 75% скидки на регистрацию изобретений и торговых марок

ГНС также расширяет привлечение ветеранов в государственную службу. Часть защитников уже работает в налоговых органах. Вакансии в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов доступны на сайте ГНС. Для поиска работы служба сотрудничает с Министерством по делам ветеранов и ветеранов.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
16 июня 2026, 11:41
#
Чергове підтвердження того, що в цій країні білий чоловік віком від 20 до 60 років, в котрого дві руки, дві ноги, котрий працює і платить податки — це третій сорт, бо за його кошти влада буде займатися популізмом і будуть надавати пільги всім підряд, а він якщо не інвалід, не ветеран, не жінка, не пенсіонер, не вагітна жінка — то прав в нього прав буде менше за дворового собаку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 142018083816 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами