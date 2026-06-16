«Зеленый коридор» в налоговой: ветераны теперь будут обслуживаться без очереди

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Что входит в «зеленый коридор»:

приоритетная запись в электронную очередь

первоочередное обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов

отдельная телефонная линия Контакт-центра

специальный тематический блок в чат-боте ДПС

Отдельное внимание уделено коммуникации: для работников ГНС определили отдельные правила взаимодействия с ветеранами и порядок разрешения проблемных ситуаций с учетом их психологического состояния.

Кроме сервисного обслуживания, ГНС акцентирует внимание на необходимости поддержки ветеранов, которые начинают или развивают собственный бизнес после возвращения к гражданской жизни. Офисы налоговых консультантов будут предоставлять им отдельное сопровождение и разъяснение нюансов налогообложения.

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ГНС также расширяет привлечение ветеранов в государственную службу. Часть защитников уже работает в налоговых органах. Вакансии в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов доступны на сайте ГНС. Для поиска работы служба сотрудничает с Министерством по делам ветеранов и ветеранов.