Индивидуальные пользователи ChatGPT и Claude обходятся разработчикам гораздо дороже, чем они платят за ежемесячную подписку. Об этом сообщает портал Cybernews, ссылаясь на аналитику компании SemiAnalysis. Искусственный интеллект остается дотационным продуктом, хотя производители ищут пути выхода на прибыльность.
Искусственный интеллект в убыток: сколько на самом деле стоят подписки OpenAI и Anthropic
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Почему ШИ-гиганты работают в минус
OpenAI и Anthropic активно субсидируют индивидуальных пользователей. Новые подсчеты говорят о колоссальной разнице между стоимостью тарифного плана и реальными затратами на вычислительные мощности. Согласно данным исследователей, тарифы, которые выглядят выгодными для клиентов, действительно создают финансовую яму для компаний.
Для базовых подписок стоимостью около 20 долларов в месяц реальная стоимость доступных токенов составляет 700 долларов для ChatGPT и 400 долларов для Claude. Ситуация становится еще более драматичной с премиальными тарифами: план за 200 долларов в месяц может стоить компаниям 14 000 долларов и 8 000 долларов соответственно.
Активные пользователи, постоянно нагружающие модели генерацией картинок и видео, создают огромную отрицательную маржу для разработчиков. Даже при среднем уровне использования маржинальность падает до критических характеристик. Но разработчики ИИ сознательно идут на такие убытки, чтобы сформировать лояльную базу пользователей и получить доступ к данным, помогающим тренировать будущие поколения нейросетей.
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Перспективы доходности: курс на бизнес
Компании не отменяют убыточные подписки, поскольку это приведет к возмущению среди аудитории. Они выбирают другую стратегию: сбор информации для совершенствования моделей и ориентация на корпоративный сектор.
Аналитики прогнозируют, что со временем стоимость вычислений будет снижаться. Это позволит обслуживать сложные модели прибыльно даже в пределах доступных тарифов. Осознавая риски, разработчики могут в будущем ограничивать доступ к новым функциям для подписчиков или выпускать специализированные версии моделей.
Но сейчас дотационные подписки остаются единственным инструментом стратегического влияния на рынок, несмотря на убыточность каждого отдельного аккаунта.
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