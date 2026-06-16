Искусственный интеллект в убыток: сколько на самом деле стоят подписки OpenAI и Anthropic

Индивидуальные пользователи ChatGPT и Claude обходятся разработчикам гораздо дороже, чем они платят за ежемесячную подписку. Об этом сообщает портал Cybernews , ссылаясь на аналитику компании SemiAnalysis. Искусственный интеллект остается дотационным продуктом, хотя производители ищут пути выхода на прибыльность.

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Почему ШИ-гиганты работают в минус

OpenAI и Anthropic активно субсидируют индивидуальных пользователей. Новые подсчеты говорят о колоссальной разнице между стоимостью тарифного плана и реальными затратами на вычислительные мощности. Согласно данным исследователей, тарифы, которые выглядят выгодными для клиентов, действительно создают финансовую яму для компаний.

Для базовых подписок стоимостью около 20 долларов в месяц реальная стоимость доступных токенов составляет 700 долларов для ChatGPT и 400 долларов для Claude. Ситуация становится еще более драматичной с премиальными тарифами: план за 200 долларов в месяц может стоить компаниям 14 000 долларов и 8 000 долларов соответственно.

Активные пользователи, постоянно нагружающие модели генерацией картинок и видео, создают огромную отрицательную маржу для разработчиков. Даже при среднем уровне использования маржинальность падает до критических характеристик. Но разработчики ИИ сознательно идут на такие убытки, чтобы сформировать лояльную базу пользователей и получить доступ к данным, помогающим тренировать будущие поколения нейросетей.

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Перспективы доходности: курс на бизнес

Компании не отменяют убыточные подписки, поскольку это приведет к возмущению среди аудитории. Они выбирают другую стратегию: сбор информации для совершенствования моделей и ориентация на корпоративный сектор.

Аналитики прогнозируют, что со временем стоимость вычислений будет снижаться. Это позволит обслуживать сложные модели прибыльно даже в пределах доступных тарифов. Осознавая риски, разработчики могут в будущем ограничивать доступ к новым функциям для подписчиков или выпускать специализированные версии моделей.

Но сейчас дотационные подписки остаются единственным инструментом стратегического влияния на рынок, несмотря на убыточность каждого отдельного аккаунта.