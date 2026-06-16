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16 июня 2026, 10:10 Читати українською

Штраф в 5 минимальных зарплат: новые основания для санкций

Государственные органы обладают широкими полномочиями по применению штрафов за нарушение требований налогового законодательства во время проведения проверок или при представлении отчетности. О наложении финансовых санкций в размере пяти «минималок» сообщает сайт Sud.ua.

Государственные органы обладают широкими полномочиями по применению штрафов за нарушение требований налогового законодательства во время проведения проверок или при представлении отчетности.

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Налоговики не прощают ошибок или проволочек. Если вы сейчас не готовы к проверке, а ваша «первичка» в беспорядке, готовьтесь к финансовым потерям.

За что налоговая выписывает «очередные» штрафы

Законодательство четко определяет, какие действия налогоплательщиков считаются нарушениями и сколько за них придется уплатить.

Вот основные виды ответственности:

  1. Потеря или непредоставление документов в оговоренные сроки. Если во время проверки плательщик не может подтвердить данные первичной документацией или учетными регистрами, он получает штраф в размере 1020 грн. В случае повторного такого нарушения за год сумма санкций возрастает до 2040 грн.

  2. Игнорирование запросов налоговой (согласно подпунктам 6−8 п. 73.3.1 ст. 73 НКУ). Если компания не предоставляет ответ или документы по запросу контролирующего органа, штраф составляет пять минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года, за каждый случай.

  3. Непредставление другой информации. В других случаях, предусмотренных статьей 73 НКУ (например, юридические документы по взаимоотношениям с иностранными партнерами), за неподачу или неполную подачу документов по запросу инспекторов предусмотрен штраф в размере одной минимальной заработной платы за каждый факт нарушения.

Налоговые правила требуют хранить все бумаги, связанные с расчетами налогов, в течение сроков, определенных статьей 44 Налогового кодекса. Отсутствие доступа к данным при контрольных мерах автоматически создает основания для финансовых наказаний.

Сумма штрафа напрямую привязана к размеру минимальной зарплаты, поэтому с каждым повышением бюджетных показателей наказание становится более ощутимым. Бизнесу следует привыкнуть к тому, что небрежное отношение к первичным документам является прямым путем постоянных визитов инспекторов, которые надолго блокируют нормальную работу компании.

Читайте также: МВФ требует немедленно упростить налоговое администрирование в Украине

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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