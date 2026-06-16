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16 июня 2026, 9:03 Читати українською

Государство выплатит пенсионерам сразу 10 пенсий: кто имеет право на такую выплату

Украинцы после ухода на пенсию могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на значительную единоразовую помощь. Ее размер составляет десять месячных пенсий, но получить деньги смогут не все. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

Украинцы после ухода на пенсию могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на значительную единоразовую помощь.

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Кому предусмотрена выплата

В Пенсионном фонде объяснили, что специальная единовременная выплата предусмотрена для отдельных работников государственных и коммунальных учреждений. Размер пособия зависит от пенсии, назначенной на момент выхода на заслуженный отдых.

Право на такую поддержку имеют работники отдельных сфер, в частности, отрасли социальной защиты населения.

В то же время, одного факта работы в этих сферах недостаточно. Для получения средств нужно выполнить все требования законодательства.

Какие требования

Одним из главных условий является продолжение работы в государственном или коммунальном учреждении на момент достижения пенсионного возраста. Кроме того, должность работника должна входить в перечень профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 909.

Читайте: Пенсии с 1 июля возрастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

Также установлены требования к страховому стажу. Для мужчин он должен составлять не менее 35 лет, а для женщин не менее 30 лет работы на соответствующих должностях.

Еще одно обязательное условие — до назначения пенсии человек не должен получать какой-либо другой вид пенсионных выплат.

Если все критерии выполнены, пенсионеру начислят единовременное пособие в размере десяти месячных пенсий, определенных на дату выхода на пенсию. Выплата производится без удержания налогов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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claribel
claribel
16 июня 2026, 12:00
#
Останніми роками отримати виплату в 10 пенсій практично нереально. Та і не дивно. Заборгованість ПФ перед пенсіонерами більше 90 мільярдів, і постійно зростає. Політика ПФ в перерахунку, індексації та призначенні пенсій та інших виплат виглядає тупим виконанням замовлення уряду ,економити'' як тільки можна і не можна… Це приводить до лавини судових позовів, але навіть ті рішення суду, що вступили в законну силу, ПФ не виконує або повертає борги по чайній ложці… Найганебніше те, що часто судитися з ПФ змушені військові - учасники бойових дій…
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