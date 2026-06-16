Украинцы, которые еще не использовали 1 тысячу гривен по программе «Зимова єПідтримка», должны это сделать до 30 июня. Об этом говорится в сообщении «Дии"в телеграм-канале.
Украинцам напомнили о дедлайне: «зимнюю тысячу» нужно потратить до 30 июня
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Что будет со средствами
Воспользоваться остатком средств в июле будет невозможно. Неиспользованные деньги автоматически вернутся в государственный бюджет, поэтому гражданам рекомендуют проверить остаток на карте и не откладывать расходы на последние дни месяца.
На что можно потратить тысячу
- оплату коммунальных услуг;
- лекарства украинского производства;
- книги от украинских издательств;
- продукты и товары украинских производителей;
- почтовые услуги;
- поддержку Сил обороны Украины.
Источник: Минфин
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