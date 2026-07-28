В августе жильцы части многоквартирных домов получат отдельную платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Размер платежа будет зависеть от возраста дома, состояния газовых коммуникаций и количества квартир. Об этом сообщают Новости.LIVE.
Третья платежка за газ в августе: кто ее получит и сколько придется заплатить
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За что придется платить
Специалисты компании производят техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. В ходе проверки они оценивают:
- герметичность соединений газопроводов и оборудования;
- плотность газовых сетей;
- состояние креплений газопроводов;
- наличие защитных футляров в местах прохождения труб через конструкции дома.
В то же время, такие работы не предусматривают ремонта или замены газового оборудования в квартирах, поверки счетчиков, очистки вентиляционных и дымовых каналов, ликвидации аварий или реконструкции газовых сетей.
Как часто проводят проверки
Периодичность технического обслуживания зависит от возраста газовых сетей:
- если сети эксплуатируются более 25 лет — один раз в три года;
- если меньше 25 лет — один раз в пять лет.
Графики проведения работ публикуются на сайтах региональных филиалов ООО «Газораспределительные сети Украины».
Источник: Минфин
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