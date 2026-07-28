Третья платежка за газ в августе: кто ее получит и сколько придется заплатить

В августе жильцы части многоквартирных домов получат отдельную платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Размер платежа будет зависеть от возраста дома, состояния газовых коммуникаций и количества квартир. Об этом сообщают Новости.LIVE.

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За что придется платить

Специалисты компании производят техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. В ходе проверки они оценивают:

герметичность соединений газопроводов и оборудования;

плотность газовых сетей;

состояние креплений газопроводов;

наличие защитных футляров в местах прохождения труб через конструкции дома.

В то же время, такие работы не предусматривают ремонта или замены газового оборудования в квартирах, поверки счетчиков, очистки вентиляционных и дымовых каналов, ликвидации аварий или реконструкции газовых сетей.

Как часто проводят проверки

Периодичность технического обслуживания зависит от возраста газовых сетей:

если сети эксплуатируются более 25 лет — один раз в три года;

если меньше 25 лет — один раз в пять лет.

Графики проведения работ публикуются на сайтах региональных филиалов ООО «Газораспределительные сети Украины».