Национальный банк Украины установил на 29 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,92 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.
Доллар подорожал на 7 копеек: НБУ установил курсы валют на 29 июля
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Курс доллара
В среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,92 грн, что на 7 копейку больше, чем во вторник (44,85 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 51,06 грн, что на 1 копейку меньше, чем во вторник (51,07 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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