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Токен STORJ упал на 16%, криптоплатежный сервис Triple-A взломали на $11,8 млн: что нового
Токен STORJ просел на 16% из-за банкротства и реструктуризации Storj Labs
Децентрализованный облачный провайдер Storj Labs подал заявление о реструктуризации в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. На фоне этой новости токен STORJ в сутки потерял более 16% своей стоимости, опустившись до $0,06 (исторический максимум в 2021 году превышал $2,8).
К моменту написания новости цена токена составляет $0,05.
В компании утверждают, что их основной бизнес остается сильным, а банкротство — это вынужденный шаг для урегулирования долгов прошлого.
«Этот процесс позволяет упорядоченно оптимизировать обязательства и выйти из ситуации с чистым фундаментом. План предусматривает, что руководство, сообщество и инвесторы разделят право собственности на реструктуризированную компанию», — сообщил директор по разработке ПО Storj Калоян Раев.
Из официального заявления Storj Labs следует, что владельцы ERC-20 токенов STORJ получат долю в обновленной компании. Однако детальный механизм такой конвертации или распределения прав собственности разработчики пока не раскрывают.
Storj Labs работает с 2014 года. Компания разрабатывает децентрализованную сеть, использующую дисковое пространство пользователей для сохранения данных вместо традиционных дата-центров.
Криптоплатежный сервис Triple-A сломали на $11,8 млн
Из горячих кошельков платежной компании Triple-A вывели примерно $11,8 млн. О возможной хакерской атаке сообщил ончейн-аналитик Specter, информацию также подтвердили в Coin Bureau.
Атака охватила несколько сетей — TRON, Ethereum, TON, Solana, Polygon, Arbitrum и блокчейн биткоина. Атака длилась более 31 часа:
Злоумышленники вывели средства и конвертировали их через кросчейн-мосты в 5227 ETH, консолидировав на своих адресах.
После обнаружения взлома новые депозиты пользователей Triple-A продолжали поступать и сразу перехватывались хакерами.
Компания Triple-A пока официально не прокомментировала причину компрометации своих кошельков. Аналитики призывают пользователей временно воздержаться от переводов в адрес платформы.
Крипто-ETF привлекли более $137 млн в неделю: Ethereum оказался популярнее биткоина
С 20 по 24 июля 2026 года американские спотовые биржевые фонды на базе криптовалют зафиксировали совокупный чистый приток в размере $137,69 млн. По данным SoSoValue, это уже третья подряд неделя положительной динамики для сектора.
Главным драйвером роста стал интерес к инструментам на базе второй криптовалюты: Ethereum-ETF привлекли $103,9 млн, тогда как биткоин-ETF получили $33,79 млн.
Динамика по дням: сильный старт и фиксация прибыли в конце недели
Несмотря на итоговый плюс, в конце недели оба сегмента столкнулись с массовым выводом средств инвесторами.
Спотовые биткоин-ETF:
- 20−22 июля: стабильный приток (свыше $499 млн суммарно);
- 23−24 июля: фиксация прибыли и отток на $225,18 млн. и $240,08 млн. соответственно.
Спотовые Ethereum-ETF:
- 20−23 июля: непрерывный положительный тренд (наибольший приток — $72,64 млн зафиксирован 22 июля);
- 24 июля: единственный день оттока — минус $70,62 млн.
Всего за последние три недели биткоин-фонды пополнились более чем на $306 млн, а Ethereum-фонды — почти на $294 млн.
Альтернативные крипто-ETF также зафиксировали преимущественно положительный результат:
- XRP- ETF: +$8,15 млн (лидер среди альтоинов);
- Solana-ETF: +$7,2 млн;
- LINK-ETF: почти +$3 млн;
- DOGE-ETF: +$351 тыс.
Единственным исключением стали HYPE-ETF, завершившие пятидневку с чистым оттоком в размере $8,61 млн.
Американский капитал возвращается на рынок: приток USDC на бирже снова стал положительным
После более чем двух месяцев непрерывного оттока чистый приток стейблкоина USDC на криптовалютные биржи снова вышел в «плюс». По данным аналитиков CryptoQuant, это сигнализирует о возобновлении интереса со стороны инвесторов из США и постепенном изменении настроений на рынке на более оптимистичные.
Тенденция к выводу USDC с бирж продолжалась с 11 мая. Возврат показателя к положительным значениям обычно свидетельствует о накоплении покупательной способности участников рынка, что создает основу для потенциального роста цены биткоина и других цифровых активов.
Параллельно эксперты проанализировали депозиты стейблкоинов стандарта ERC-20 на бирже Binance :
- После нескольких июльских всплесков количество депозитных транзакций стабилизировалось на отметке около 12 000.
- Пользователи продолжают активно переводить стейблкоины на торговые площадки, готовясь к покупке активов.
В то же время в CryptoQuant отмечают, что хотя рынок постепенно восстанавливается, текущая активность все еще ниже пиков июля. Поэтому говорить о взрывной новой волне массовой ликвидности пока рано.
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