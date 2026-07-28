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28 июля 2026, 12:32 Читати українською

Токен STORJ упал на 16%, криптоплатежный сервис Triple-A взломали на $11,8 млн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Токен STORJ упал на 16%, криптоплатежный сервис Triple-A взломали на $11,8 млн: что нового
Фото: pixabay

Токен STORJ просел на 16% из-за банкротства и реструктуризации Storj Labs

Децентрализованный облачный провайдер Storj Labs подал заявление о реструктуризации в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. На фоне этой новости токен STORJ в сутки потерял более 16% своей стоимости, опустившись до $0,06 (исторический максимум в 2021 году превышал $2,8).

К моменту написания новости цена токена составляет $0,05.

В компании утверждают, что их основной бизнес остается сильным, а банкротство — это вынужденный шаг для урегулирования долгов прошлого.

«Этот процесс позволяет упорядоченно оптимизировать обязательства и выйти из ситуации с чистым фундаментом. План предусматривает, что руководство, сообщество и инвесторы разделят право собственности на реструктуризированную компанию», — сообщил директор по разработке ПО Storj Калоян Раев.

Из официального заявления Storj Labs следует, что владельцы ERC-20 токенов STORJ получат долю в обновленной компании. Однако детальный механизм такой конвертации или распределения прав собственности разработчики пока не раскрывают.

Storj Labs работает с 2014 года. Компания разрабатывает децентрализованную сеть, использующую дисковое пространство пользователей для сохранения данных вместо традиционных дата-центров.

Криптоплатежный сервис Triple-A сломали на $11,8 млн

Из горячих кошельков платежной компании Triple-A вывели примерно $11,8 млн. О возможной хакерской атаке сообщил ончейн-аналитик Specter, информацию также подтвердили в Coin Bureau.

Атака охватила несколько сетей — TRON, Ethereum, TON, Solana, Polygon, Arbitrum и блокчейн биткоина. Атака длилась более 31 часа:

Злоумышленники вывели средства и конвертировали их через кросчейн-мосты в 5227 ETH, консолидировав на своих адресах.

После обнаружения взлома новые депозиты пользователей Triple-A продолжали поступать и сразу перехватывались хакерами.

Компания Triple-A пока официально не прокомментировала причину компрометации своих кошельков. Аналитики призывают пользователей временно воздержаться от переводов в адрес платформы.

Крипто-ETF привлекли более $137 млн в неделю: Ethereum оказался популярнее биткоина

С 20 по 24 июля 2026 года американские спотовые биржевые фонды на базе криптовалют зафиксировали совокупный чистый приток в размере $137,69 млн. По данным SoSoValue, это уже третья подряд неделя положительной динамики для сектора.

Главным драйвером роста стал интерес к инструментам на базе второй криптовалюты: Ethereum-ETF привлекли $103,9 млн, тогда как биткоин-ETF получили $33,79 млн.

Динамика по дням: сильный старт и фиксация прибыли в конце недели
Несмотря на итоговый плюс, в конце недели оба сегмента столкнулись с массовым выводом средств инвесторами.

Спотовые биткоин-ETF:

  • 20−22 июля: стабильный приток (свыше $499 млн суммарно);
  • 23−24 июля: фиксация прибыли и отток на $225,18 млн. и $240,08 млн. соответственно.

Спотовые Ethereum-ETF:

  • 20−23 июля: непрерывный положительный тренд (наибольший приток — $72,64 млн зафиксирован 22 июля);
  • 24 июля: единственный день оттока — минус $70,62 млн.

Всего за последние три недели биткоин-фонды пополнились более чем на $306 млн, а Ethereum-фонды — почти на $294 млн.

Альтернативные крипто-ETF также зафиксировали преимущественно положительный результат:

  • XRP- ETF: +$8,15 млн (лидер среди альтоинов);
  • Solana-ETF: +$7,2 млн;
  • LINK-ETF: почти +$3 млн;
  • DOGE-ETF: +$351 тыс.

Единственным исключением стали HYPE-ETF, завершившие пятидневку с чистым оттоком в размере $8,61 млн.

Американский капитал возвращается на рынок: приток USDC на бирже снова стал положительным

После более чем двух месяцев непрерывного оттока чистый приток стейблкоина USDC на криптовалютные биржи снова вышел в «плюс». По данным аналитиков CryptoQuant, это сигнализирует о возобновлении интереса со стороны инвесторов из США и постепенном изменении настроений на рынке на более оптимистичные.

Тенденция к выводу USDC с бирж продолжалась с 11 мая. Возврат показателя к положительным значениям обычно свидетельствует о накоплении покупательной способности участников рынка, что создает основу для потенциального роста цены биткоина и других цифровых активов.

Параллельно эксперты проанализировали депозиты стейблкоинов стандарта ERC-20 на бирже Binance :

  • После нескольких июльских всплесков количество депозитных транзакций стабилизировалось на отметке около 12 000.
  • Пользователи продолжают активно переводить стейблкоины на торговые площадки, готовясь к покупке активов.

В то же время в CryptoQuant отмечают, что хотя рынок постепенно восстанавливается, текущая активность все еще ниже пиков июля. Поэтому говорить о взрывной новой волне массовой ликвидности пока рано.

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Источник: Минфин
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