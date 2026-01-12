Законопроект о регулировании криптовалюты планируют вынести на второе чтение за 1-1,5 месяца — Гетманцев

Законопроект о регулировании криптовалюты планируют вынести на 2 чтения за 1−1,5 месяца. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Работа продолжается

«Легализация рынка криптоактивов — сложный процесс. Сейчас рабочая группа готовит соответствующий законопроект ко второму чтению.

Делаем все возможное, чтобы через 1−1,5 месяца вынести доработанный документ на рассмотрение парламента", — написал Гетанцев.

Он призвал экспертов, компании, участников крипторинки приобщаться.

«Времени для работы над реформой осталось немного», — подытожил он.

Первое чтение

Как писал «Минфин», 3 сентября 2025 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка по виртуальным активам (криптовалют) в Украине и определению правил их налогообложения.

Подробности

Ранее глава Налогового комитета Даниил Гетманцев рассказывал о деталях данного законопроекта, я которому предполагается:

Определение виртуального актива — особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Важно: виртуальные активы не деньги и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права. Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, еще обсуждаемая, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины «О платежных услугах».

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте;

другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам. Здесь нами предложена модель, согласно которой Регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенам электронных денег) будут относиться к этой категории.

Право собственности на ВА приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение ВА требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

Белая книга является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование белой книги.

Поставщики услуг, связанных с оборотом ВА (хранение, торговля, перевод и т. д. ), должны пройти авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирование рынком и незаконное разглашение информации.

Налогообложение

Предлагается:

по налогу на доходы физических лиц:

— вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций по ВА;

— облагать именно прибыль от операций по ВА, полученную в течение года, как разницу между доходами от продаж и расходами на приобретение ВА в течение года;

— физическое лицо должно само декларировать доходы и уплачивать налоги;

— не облагать налогом: а) доходы от операций по обмену ВА на другие ВА, а также доход от продажи ВА в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость ВА, полученных в результате их эмиссии (создание) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;

— убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями);

— для ВА, приобретенных до вступления в силу данного закона, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%;

по налогу на прибыль юридических лиц:

— вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);

— перечень расходов, учитываемых при совершении операций по ВА, будет определяться Минфином по представлению регулятора;

по налогу на добавленную стоимость:

— не является объектом обложения НДС:

операции по выпуску (эмиссии), размещение в любых формах управления, продаж, обмена, погашения виртуальных активов, кроме: а) продаж и обмена NFT; б) продажи и обмена ВА, удостоверяющие право требовать передачи имущества или предоставления услуги;

услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом ВА (кроме консультационных услуг, облагаемых налогом на общих основаниях);

по упрощенной системе налогообложения:

— плательщикам единого налога запрещены операции по ВА;

— поставщики услуг, связанных с оборотом ВА, не вправе использовать упрощенную систему налогообложения.

в части администрирования:

— поставщики услуг, связанных с оборотом ВА, предоставляющих услуги резидентам Украины, обязаны встать на учет в контролирующих органах и представлять ежегодный отчет об операциях с ВА относительно физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному внедрению CARF и имплементации директивы DAC8);

— за невыполнение этих обязанностей предусматриваются штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом ВА, которые будут применяться в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году — 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027−2029 годов — 25% от установленного размера штрафа).

Предполагается, что вышеперечисленные изменения в Налоговый кодекс заработают с 1 января 2026 года.