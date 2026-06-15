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15 июня 2026, 19:10 Читати українською

Выплаты пострадавшим на критической инфраструктуре: что изменил Кабмин

Кабинет Министров обновил правила предоставления единовременной денежной помощи людям, пострадавшим во время пребывания или работы на объектах критической инфраструктуры в результате российской агрессии. Об этом сообщил сайт Sud.ua

Кабинет Министров обновил правила предоставления единовременной денежной помощи людям, пострадавшим во время пребывания или работы на объектах критической инфраструктуры в результате российской агрессии.

Размеры выплат не изменились, но правительство детализировало порядок их получения, расширило круг получателей и урегулировало несколько спорных ситуаций. Ответственность за начисление выплат возложена на ПФУ.

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Кто и сколько получит

Размеры выплат остаются такими:

  • гибель — 1 млн грн
  • инвалидность І группы — 800 тыс. грн
  • инвалидность ІІ группы — 500 тыс. грн
  • инвалидность ІІІ группы — 200 тыс. грн

Право на помощь имеют пострадавшие работники операторов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления и другие находившиеся на соответствующих объектах в момент происшествия. Выплаты назначается и осуществляется Пенсионным фондом Украины.

Что нового

Правительство урегулировало три важные ситуации, ранее существовавшие в правовой неопределенности.

Первая — смена группы инвалидности. Если человек уже получил выплату, но впоследствии ему установили высшую группу, государство доплатит разницу между полученной суммой и новым размером пособия.

Вторая — пересечение с другими выплатами. Если пострадавший уже получил другую единоразовую или страховую выплату за то же повреждение, но ее размер оказался меньше гарантированного законом — государство компенсирует разницу. То есть, двойной выплаты не будет, но до полного размера доплатят.

Третья — сроки обращения. Подать заявление на помощь можно во время военного положения и еще в течение трех лет после его прекращения или отмены.

Также уточнен порядок оформления личного распоряжения о выплате при гибели — документ, который человек может подготовить заранее, определив, кому именно перейдут средства.

Читайте также: Пенсии с 1 июля возрастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Apache
Apache
15 июня 2026, 21:51
#
Одно из немногих адекватных решений.
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