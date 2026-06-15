Минобороны объясняет новую систему выплат для военных: чем больше рискуешь — тем больше получаешь

В Украине стартует первый этап трансформации сил обороны. Главный принцип, до этого невиданный в украинской армии, состоит в том, что размер выплат напрямую будет зависеть от уровня риска. Кто на передовой получает существенно больше. Кто в тылу — тоже получит надбавку, но более скромную. Об этом сообщает сайт Sud.ua

Соответствующие постановления приняты 12 июня и ожидают подписи и публикации.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько будут получать на передовой

Для пехотинцев на первой линии средний уровень денежного довольствия составит около 300 тыс. грн в месяц, максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.

Отдельно предусмотрены доплаты за боевые задания:

10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях

40 тыс. грн за каждый «штурмовой день»

Эти выплаты касаются как мобилизованных, так и контрактников.

Что изменится для тыловых подразделений

Базовое денежное довольствие для военных в тылу вырастет с 20 до 30 тыс. грн — за счет дополнительной надбавки в 10 тыс. грн. Существенного повышения для тыловых категорий на этом этапе не предусмотрено: Минобороны объясняет, что приоритет первого этапа передовая.

Финансирование реформы обеспечивается за счет перераспределения уже имеющихся ресурсов, а не дополнительных вливаний в бюджет.

Новая контрактная система и отсрочки

Параллельно Минобороны вводит три типа контрактов. Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что каждый контракт будет предусматривать гарантированную отсрочку по его завершении. Продолжительность отсрочки будет зависеть от типа контракта, общего срока службы и военного в боевых действиях. То есть, принцип «больше риска — больше преимуществ» распространяется не только на зарплаты, но и на право на отдых после службы.

Минобороны также ответило на вопрос о демобилизации тех, кто служит с 2014 и 2022 года — детали ожидаются после подписания постановлений.

Читайте также: Минобороны предлагает пересмотреть зарплаты военным