Португалия усложняет получение гражданства — это касается и украинцев

Португалия ужесточает правила натурализации — и эти изменения напрямую коснутся украинцев, которые рассматривают страну как путь к паспорту Европейского Союза, пишет Visitukraine.

Парламент уже поддержал реформу большинством в 2/3 голоса, но окончательное решение еще впереди.

Что меняется?

Новые правила подразумевают более жесткий подход к проверке кандидатов. Теперь отказ в гражданстве можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5), а также расширен перечень правонарушений, блокирующих получение паспорта.

Для украинцев это означает особое внимание к юридической истории во время проживания в стране.

Новые сроки

Именно сроки становятся главным изменением украинцев. Если раньше Португалия считалась одним из самых быстрых путей гражданства в ЕС, то теперь ситуация существенно меняется.

10 лет проживания для граждан третьих стран (включая украинцев)

отсчет начинается только с момента получения ВНЖ

возможно применение изменений даже к тем, кто уже находится в стране.

Фактически это удлиняет путь в паспорт почти вдвое.

После 2022 года многие украинцы выбрали Португалию как страну для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию. Теперь эти ожидания могут не сбыться, а сроки — существенно возрасти.

Что осталось без изменений?

Несмотря на усиление, некоторые условия остаются лояльными:

возможность подаваться на гражданство даже при наличии социальной помощи

сохранение относительно гибких условий для поддержания ВНЖ.

Это важно для украинцев, еще не имеющих стабильного дохода или находящихся в процессе адаптации.

Окончательное решение зависит от президента Антониу Жозе Сегуру — он может подписать как закон, так и наложить вето, чтобы учесть интересы иностранцев.