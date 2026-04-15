Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
15 апреля 2026, 10:02 Читати українською

Португалия усложняет получение гражданства — это касается и украинцев

Португалия ужесточает правила натурализации — и эти изменения напрямую коснутся украинцев, которые рассматривают страну как путь к паспорту Европейского Союза, пишет Visitukraine.

Парламент уже поддержал реформу большинством в 2/3 голоса, но окончательное решение еще впереди.

Парламент уже поддержал реформу большинством в 2/3 голоса, но окончательное решение еще впереди.

Что меняется?

Новые правила подразумевают более жесткий подход к проверке кандидатов. Теперь отказ в гражданстве можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5), а также расширен перечень правонарушений, блокирующих получение паспорта.

Для украинцев это означает особое внимание к юридической истории во время проживания в стране.

Новые сроки

Именно сроки становятся главным изменением украинцев. Если раньше Португалия считалась одним из самых быстрых путей гражданства в ЕС, то теперь ситуация существенно меняется.

  • 10 лет проживания для граждан третьих стран (включая украинцев)
  • отсчет начинается только с момента получения ВНЖ
  • возможно применение изменений даже к тем, кто уже находится в стране.

Фактически это удлиняет путь в паспорт почти вдвое.

После 2022 года многие украинцы выбрали Португалию как страну для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию. Теперь эти ожидания могут не сбыться, а сроки — существенно возрасти.

Что осталось без изменений?

Несмотря на усиление, некоторые условия остаются лояльными:

  • возможность подаваться на гражданство даже при наличии социальной помощи
  • сохранение относительно гибких условий для поддержания ВНЖ.

Это важно для украинцев, еще не имеющих стабильного дохода или находящихся в процессе адаптации.

Окончательное решение зависит от президента Антониу Жозе Сегуру — он может подписать как закон, так и наложить вето, чтобы учесть интересы иностранцев.

