Португалия ужесточает правила натурализации — и эти изменения напрямую коснутся украинцев, которые рассматривают страну как путь к паспорту Европейского Союза, пишет Visitukraine.
Португалия усложняет получение гражданства — это касается и украинцев
Парламент уже поддержал реформу большинством в 2/3 голоса, но окончательное решение еще впереди.
Что меняется?
Новые правила подразумевают более жесткий подход к проверке кандидатов. Теперь отказ в гражданстве можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5), а также расширен перечень правонарушений, блокирующих получение паспорта.
Для украинцев это означает особое внимание к юридической истории во время проживания в стране.
Новые сроки
Именно сроки становятся главным изменением украинцев. Если раньше Португалия считалась одним из самых быстрых путей гражданства в ЕС, то теперь ситуация существенно меняется.
- 10 лет проживания для граждан третьих стран (включая украинцев)
- отсчет начинается только с момента получения ВНЖ
- возможно применение изменений даже к тем, кто уже находится в стране.
Фактически это удлиняет путь в паспорт почти вдвое.
После 2022 года многие украинцы выбрали Португалию как страну для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию. Теперь эти ожидания могут не сбыться, а сроки — существенно возрасти.
Что осталось без изменений?
Несмотря на усиление, некоторые условия остаются лояльными:
- возможность подаваться на гражданство даже при наличии социальной помощи
- сохранение относительно гибких условий для поддержания ВНЖ.
Это важно для украинцев, еще не имеющих стабильного дохода или находящихся в процессе адаптации.
Окончательное решение зависит от президента Антониу Жозе Сегуру — он может подписать как закон, так и наложить вето, чтобы учесть интересы иностранцев.
