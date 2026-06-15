Штрафы за нарушение скорости могут измениться: что известно

В Украине предлагают усилить ответственность для водителей, ликвидировать ненаказуемый порог превышения скорости и ввести европейскую систему штрафных баллов. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на соответствующие законопроекты.

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Новая шкала финансовых санкций за скоростной режим

В парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности продолжается проработка законопроекта № 13314. Документ предусматривает полный отказ от действующего лимита в 20 км/ч, позволяющего избегать денежных взысканий. Депутаты предлагают фиксировать правонарушения за превышение скорости даже на 10 км/ч, закрепив ответственность в отдельной статье 122−6 КУоАП.

Предлагаемая шкала наказаний выглядит так:

превышение свыше 10 км/ч — штраф 340 грн;

превышение свыше 20 км/ч — штраф 680 грн;

превышение свыше 30 км/ч — штраф 1360 грн;

превышение свыше 40 км/ч — штраф 1700 грн;

превышение свыше 60 км/ч — штраф 2720 грн;

превышение свыше 80 км/ч — штраф 3400 грн.

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Лишение водительских лицензий за опасное вождение и введение накопительных баллов

Особое внимание законопроект № 13314 уделяет действиям, повлекшим аварийную обстановку. Под этим термином понимают маневры, заставившие других участников движения резко изменить скорость или траекторию во избежание столкновения. В таких случаях водителей будут лишать прав сроком от шести месяцев до одного года.

Одновременно Верховная Рада рассматривает законопроект № 14133 о системе накопительных штрафных баллов по примеру Германии и Великобритании. За каждое нарушение ПДД будут начисляться баллы. Если водитель накопит 15 баллов в течение 365 дней, его удостоверение приостановят. Для восстановления прав нарушителю придется снова пройти полный курс обучения в автошколе и сдать теоретический и практический экзамен.

Официальные причины реформы и реакция крупных сервисов на угрозу ДТП

Необходимость перемен объясняют критической статистикой аварийности.

По данным Национальной полиции, в 2024 году чрезмерная скорость привела к гибели 1770 человек (55% всех смертельных случаев на украинских автодорогах), еще 12624 человека получили травмы. За последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали около 2900 водителей, которые превысили скорость более 50 раз. Более 35 тысяч человек попадали в поле зрения радаров более десяти раз в год. Для усиления контроля правительство планирует увеличить количество работающих комплексов фотофиксации с 377 до более 410 единиц.

Еще одним катализатором дискуссии стала резонансная трагедия в Киеве на Чоколовском бульваре, которая произошла 5 июня 2026 года. Тогда в результате ДТП с участием такси погибли четверо пешеходов, среди которых был 12-летний мальчик. Шевченковский районный суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. В ответ на произошедшее сервис такси Bolt объявил о запуске жесткой внутренней политики безопасности. Платформа вводит пожизненную блокировку аккаунтов тех перевозчиков, на которых поступит хотя бы две жалобы от пассажиров за опасную манеру езды или превышение скорости.