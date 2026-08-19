Цены на топливо 19 августа: бензин подешевел, дизель подорожал

В среду, 19 августа, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 1 коп. до 80,15 грн/л, на дизельное топливо — выросло на 2 коп. до 92,1 грн/л. Об этом говорится в данных Консалтинговой группы «А-95».