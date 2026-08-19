В среду, 19 августа, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 1 коп. до 80,15 грн/л, на дизельное топливо — выросло на 2 коп. до 92,1 грн/л. Об этом говорится в данных Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 19 августа: бензин подешевел, дизель подорожал
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Динамика цен за последние сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 83,74 грн/л (подешевел на 1 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,15 грн/л (подешевел на 1 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,95 грн/л (подешевел на 7 коп.);
- Дизпальное — 92,1 грн/л (дорожало на 2 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,68 грн/л, что на 1 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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