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10 июня 2026, 16:54 Читати українською

Въезд на китайских автомобилях в США могут запретить даже туристам

Двое представителей Демократической партии от штата Мичиган предложили новый законопроект под названием Protecting America from Chinese Cars Act, который должен ограничить попадание китайских подключенных автомобилей (транспортные средства, оснащенные встроенными устройствами для беспроводного выхода в интернет и способные обмениваться данными с другими устройствами). Об этом пишет Сarscoops.

Двое представителей Демократической партии от штата Мичиган предложили новый законопроект под названием Protecting America from Chinese Cars Act, который должен ограничить попадание китайских подключенных автомобилей (транспортные средства, оснащенные встроенными устройствами для беспроводного выхода в интернет и способные обмениваться данными с другими устройствами).

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Что известно о запрете

Инициатива касается не только импорта, но и транспортных средств, которые могут въезжать в страну через Канаду и Мексику.

Законопроект был представлен на конференции Mackinac Policy Conference конгрессвумен Гейли Стивенс и сенатором Элиссой Слоткин.

По их словам, документ должен закрыть пробелы, позволяющие китайским автомобилям попадать на американский рынок через соседние страны.

Особое внимание авторы законопроекта обращают на Канаду и Мексику. В заявлении говорится, что Канада активно принимает китайские электромобили, а в Мексике китайские бренды уже занимают около 15% автомобильного рынка.

Под действие новых ограничений могут попасть не только автомобили, производимые или разработанные в Китае. Законопроект также распространяется на транспортные средства компаний, в которых китайские структуры владеют более чем 15% акций.

Это может создать проблемы для ряда международных производителей. В частности, Geely контролирует около 78,7% акций Volvo, а также владеет более 20% Polestar. Поэтому автомобили этих брендов теоретически могут оказаться среди моделей, на которые будут распространяться новые правила.

Ранее Volvo уже столкнулась с подобными ограничениями в рамках правил, принятых еще при администрации Джо Байдена по подключенным автомобилям из Китая и россии. В то же время компания получила специальное разрешение, позволившее избежать запрета на продажу и использование ее технологий в США.

Одной из наиболее резонансных норм нового законопроекта является запрет на въезд в США граждан Канады и Мексики на китайских автомобилях.

По словам Элиссы Слоткин, ограничения будут касаться даже краткосрочных поездок. Она назвала китайские автомобили «пакетами слежения на колесах», которые способны определять местонахождение водителей, собирать видеоданные и картографировать чувствительные объекты инфраструктуры, включая военные объекты.

В то же время, законопроект предусматривает возможность получения специальных разрешений для отдельных автомобилей. Однако такие исключения должны предоставляться только в строгих условиях с контролем и надзором со стороны Конгресса США.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
10 июня 2026, 17:42
#
Так нужно в Европе и у нас.
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