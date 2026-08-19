Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. Решение поддержали 312 депутатов. Об этом идет речь в официальном сообщении Верховной Рады.
Рада назначила Евгения Хмару министром обороны
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Новый глава Минобороны
Согласно процедуре, перед этим Кабмин уволил Хмару с должности исполняющего обязанности министра обороны Украины.
Во время заседания он сообщил, что уже уволился с военной службы. По закону Украины должность министра обороны может занимать только гражданское лицо.
Новоназначенный министр обороны добавил, что его ключевыми целями в должности будут фронт, развитие войска и усиление обороноспособности страны.
Источник: Минфин
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