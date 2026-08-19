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19 августа 2026, 16:27 Читати українською

Status S в Швейцарии будут предоставлять не всем украинцам: что изменится с 20 августа

Status S в Швейцарии теперь будет предоставляться только гражданам Украины, которые не нарушают военные обязательства перед своей страной. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального департамента юстиции и полиции EJPD Швейцарии.

Status S в Швейцарии теперь будет предоставляться только гражданам Украины, которые не нарушают военные обязательства перед своей страной.

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Что изменится для украинцев

Требование к выполнению военных обязательств распространяется на граждан Украины, которые имеют:

  • возраст призыва,

  • находятся в резерве,
  • добровольно вступили в ряды ВСУ.

Это новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным 20 августа или позже. Оно не влияет на лиц, которым уже предоставлен статус защиты S.

Ограничение статуса защиты S требует внесения изменений в общее решение Федерального совета Швейцарии от 8 октября 2025 года.

Однако Швейцария сохранит временный статус защиты (Status S) для украинцев до 4 марта 2028 года.

Это касается тех, кто уехал из страны из-за полномасштабного вторжения россии.

Также с марта 2027 первые украинцы, которые обратятся за защитой в Швейцарию, будут проживать в стране уже пять лет.

Лица, требующие защиты, имеют право после 5 лет проживания в Швейцарии получить вид B, связанный со Status S.

Если статус защиты Status S будет аннулирован, эти виды автоматически утратят силу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+75
Yaroslav 911
Yaroslav 911
19 августа 2026, 16:47
#
А если обязательства только перед семьей, как у Владимира Зеленского то как тогда быть ?
+
+30
Skeptik777
Skeptik777
19 августа 2026, 21:56
#
А іранців та афганців також перевіряють на військову придатність? Чи всіх беруть. Демократія… йопта…
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