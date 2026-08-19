Турецкие инвесторы будут добывать графит в Хмельницкой области: запасы оцениваются в 6,6 млн тонн

ООО «Спис Украина», дочерняя компания группы Оnur Group, планирует разработку Городнявского участка Буртинского месторождения графита в Хмельницкой области. Компания хочет создать открытый карьер площадью 105 га и добывать до 1 млн тонн руды в год. Об этом говорится в сообщении о планируемой деятельности, подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, пишет zaxid.net .

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Что известно

Участок расположен примерно в 1 км к северо-востоку от села Городнявка Михлюкской общины. «Спис Украина» имеет специальное разрешение на пользование недрами на этом участке до сентября 2042 года.

Добычу планируется вести открытым способом. Рыхлые графитовые руды будут добываться экскаваторами без применения взрывов. Для полупухлых и плотных пород предусмотрены буровзрывные работы. Максимальная глубина карьера может достигать 150 м.

По данным документа, запасы графитовой руды категорий В+С1 составляют более 113 млн тонн, еще 16,6 млн тонн относятся к категории С2. Запасы собственно графита категорий В+С1 оценивают в 6,58 млн тонн.

При разработке карьера ожидается его обводнение. Дренажные воды планируется использовать для технологических нужд предприятия.

«Спис Украина» должно подготовить отчет по оценке влияния на окружающую среду, после чего состоится общественное обсуждение. Приступать к работе без соответствующего заключения и других предусмотренных законодательством решений запрещено.

Напомним

Буртинское месторождение считается одним из самых крупных месторождений графитовых руд в Украине и Европе. Запасы графита на Городнявском участке оценивают более чем в 6 млн тонн.

Инвесторами «Спис Украина» являются турецкие компании Onur Group и Özdoğu Sarp. Предприятие зарегистрировано во Львове в 2010 году и специализируется на добывании руд других цветных металлов.