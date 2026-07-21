Где в ЕС самая плохая ситуация с условиями труда: новое исследование назвало страны-аутсайдеры

Около 19% рабочих мест в странах Европейского Союза можно считать уязвимыми. К такому выводу пришло агентство Eurofound , исследующее условия труда и социальную политику в ЕС.

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Исследователи оценивали три основных критерия: уровень оплаты труда, стабильность занятости и соблюдение трудовых прав. Если работа не отвечает хотя бы одному из них, ее относят к категории уязвимых.

Где проблема острее

Самый высокий уровень уязвимой занятости зафиксирован в Испании — 29%. Далее следуют Португалия и Люксембург (по 25%), а также Италия (24%).

Наилучшая же ситуация в таких странах:

Венгрия — 17%;

Мальта — 18%;

Болгария — 18%.

Для Кипра, Чехии, Литвы, Польши, Румынии и Швеции сравниваемые данные за 2021 год отсутствовали, поэтому эти страны не были включены в исследование.

Причины уязвимой занятости отличаются в зависимости от страны.

В Германии, Австрии и большинстве государств Центральной и Восточной Европы главной проблемой остается низкая заработная плата. В странах Средиземноморья и Северной Европы гораздо большую роль играют нестабильные формы занятости — временное трудоустройство или работа на неполный день.

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Исследование также показало, что больше всего рискуют женщины, молодежь, мигранты, люди с инвалидностью, представители ромской общины и ЛГБТ+.

В то же время, образование существенно снижает риски. Например, в Венгрии уязвимы 58% работников с низким уровнем образования, тогда как среди выпускников университетов этот показатель составляет лишь 6%.

Эксперты также отмечают, что каждый дополнительный год трудового стажа уменьшает вероятность оказаться в уязвимой категории примерно на один процентный пункт.

Главный риск — сочетание проблем

В Eurofound подчеркивают, что сама по себе одна проблема, например более низкая зарплата или временный контракт, не обязательно означает низкое качество работы. Самые серьезные последствия возникают тогда, когда сочетаются несколько негативных факторов — низкие доходы, нестабильная занятость и слабая защита трудовых прав.

Именно такие работники чаще сталкиваются с тревожностью, депрессией, ограниченными возможностями профессионального развития и нестабильными доходами. Выводы исследования могут стать одним из аргументов при подготовке нового европейского Закона о качественных рабочих местах, который сейчас обсуждает Европейская комиссия.

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