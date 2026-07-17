Кабмин повышает зарплаты работникам культуры: как изменятся оклады с 2027 года

Кабинет Министров Украины, опираясь на консенсус Министерства культуры и Министерства экономики, принял решение о начале повышения оплаты труда в культурном секторе. С 1 января 2027 года работники государственных и коммунальных учреждений культуры ощутят существенное облегчение.

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Согласно правительственному постановлению, должностные оклады, установленные по Единой тарифной сетке, будут повышены до 70%.

Для категории работников, чьи оклады уже рассчитываются с применением повышающих коэффициентов (до 1,3 включительно), правительство ввело адаптированный механизм. Для них уровень должностных окладов с начала 2027 г. вырастет на 40%. Выполнение этого постановления возложено как на профильные ведомства, так и областные и Киевскую городскую военные администрации.

Органам местного самоуправления правительство предоставило рекомендации по переходу на новую систему оплаты, отмечая необходимость оптимизации сети заведений для высвобождения ресурсов, которые должны быть направлены на повышение зарплат.

Иными словами, финансирование одних специалистов состоится за счет сокращения других.

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Государство постепенно переходит от модели чисто административного содержания к попыткам сделать культурные институты более самодостаточными. Основной проблемой, которую пытаются решить путем повышения окладов, является критический отток кадров: профессиональные специалисты, особенно в регионах, вынуждены искать работу вне государственной культурной сети из-за неконкурентной оплаты труда.

Несмотря на то, что значительное повышение окладов станет важным шагом для финансовой защиты работников, эксперты отмечают, что успех реформы будет зависеть от способности местных общин провести эффективную реорганизацию. Переход на новые правила оплаты труда требует инвентаризации сферы, где полно малоэффективных структур, годами нуждающихся в финансировании, не принося ожидаемого культурного продукта.

Сейчас мы наблюдаем, как правительство пытается балансировать между социальной защитой работников культуры и необходимостью повысить эффективность их труда.

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