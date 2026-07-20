Детсады станут меньше: новые правила позволят открывать их даже в жилых домах

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило новые государственные строительные нормы (ДБН) для заведений дошкольного образования. Согласно им, детские садики могут создавать не только в отдельных зданиях, но и в жилых и общественных сооружениях, в частности для детей работников предприятий и организаций.

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Новые правила предусматривают отход от единого шаблона для всех детсадов. Теперь площадь помещений, количество групп, игровых зон и спортивных площадок будут определяться при проектировании с учетом реального количества детей и формата работы заведения.

«Кардинально меняем подход к проектированию заведений дошкольного образования. В центре новых норм — ребенок и его потребности. Отходим от жестких рамок и создаем условия, при которых каждое заведение для детей можно проектировать, учитывая разные форматы», — заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

По ее словам, новые требования должны обеспечить баланс между свободой архитектурных решений и стандартами безопасности, доступности и образовательной среды.

Размер садика будет зависеть от количества детей

Одно из главных изменений в новых ДБН — отказ от фиксированных нормативов площади для всех дошкольных учреждений. Теперь параметры здания будут формироваться в зависимости от потребностей конкретного сада.

При проектировании будут учитываться:

количество детей в заведении и группах;

возраст питомцев;

формат организации образовательного процесса;

необходимость отдельных помещений и функциональных зон.

Новые нормы позволяют создавать многофункциональные пространства, где одна зона может использоваться для различных задач. Это должно упростить проектирование небольших детских садов и сделать их более доступными для небольших общин.

Отдельные послабления предусмотрены для небольших заведений. Для яслей и детсадов вместимостью до 40 детей, а также специальных детсадов до 24 детей требования будут упрощены. Это позволит открыть детские учреждения даже в жилых домах и других зданиях, что раньше было невозможно.

Новые стандарты безбарьерности

Обновленные ДБН содержат расширенные требования по доступности территорий, зданий и помещений, согласно регламенту ЕС. Предусмотрено создание условий обучения детей с особыми образовательными потребностями в составе обычных групп.

Новые правила будут прежде всего применяться для нового строительства, но также учитывают особенности реконструкции и капитального ремонта уже существующих детсадов.

Новые строительные нормы вступят в силу уже в октябре 2026 года.