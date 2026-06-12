Игроки Pokémon GO случайно научили военные дроны ориентироваться без GPS

Миллионы игроков Pokémon GO в поисках виртуальных персонажей годами снимали улицы, парки и здания вокруг себя и получали за это игровые бонусы. Около 30 миллиардов таких сканов теперь принадлежат компании Niantic Spatial. Они помогли научить навигационную модель, которую американский оборонный подрядчик готовится внедрить в военные дроны. Об этом сообщает сайт Trouw .

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Проблема в том, что большинство игроков об этом даже не догадывались. И это большая этическая проблема с точки зрения регуляторов.

Niantic Spatial обработала миллиарды изображений с помощью ИИ и превратила их в подробную 3D-карту, позволяющую достаточно точно ориентироваться даже без GPS-сигнала. Это технология Visual Positioning System (VPS): вместо спутника устройство определяет местоположение по визуальным данным.

В отличие от GPS, VPS не подвержена глушению или перехвату сигнала, что делает ее особенно ценной на современном поле боя, где GPS-глушение все чаще применяется для дезориентации дронов.

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Партнерство с оборонным подрядчиком

В декабре 2025 г. Niantic Spatial объявила о партнерстве с компанией Vantor, ранее известной как Maxar Intelligence, специализирующейся на геопространственных технологиях для оборонной промышленности. Вместе они интегрируют наземный VPS от Niantic Spatial с воздушной навигационной системой Vantor для работы в условиях отсутствия GPS.

Представители Niantic Spatial подтвердили голландскому изданию Trouw, что сканы Pokémon GO использовались для обучения ранней версии навигационной модели. Компания заверила, что ее продукты используются «с уважением к правам человека и нравственным принципам». От дальнейших комментариев по поводу партнерства с Vantor компания отказалась.

Прямых доказательств того, что текущие сканы Pokémon GO напрямую загружаются в военные системы, пока нет. В настоящее время дискуссия пока более этическая, чем правовая. Дело в том, что сканирование в игре было добровольной функцией, и Niantic сообщала, что отправленные сканы могут использоваться для усовершенствования картографии и навигации. Но понимал ли каждый игрок весь спектр возможных применений — вопрос открытый.