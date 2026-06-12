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12 июня 2026, 9:55 Читати українською

Рада внесла правки в бюджет, но денег на лекарства для тяжело больных так и не выделила

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2026 год, однако не поддержала правки, которые предусматривали дополнительные 11,2 млрд грн на государственные закупки медикаментов. Об этом сообщил БФ «Пациенты Украины» .

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2026 год, однако не поддержала правки, которые предусматривали дополнительные 11,2 млрд.

Замечания к проекту Госбюджета зарегистрировали на прошлой неделе по инициативе народного депутата Ольги Стефанишиной. Они предусматривали два шага: создание годового буферного запаса лекарств и медизделий по критическим направлениям и стопроцентное дофинансирование всех программ лечения тяжелобольных пациентов.

Верховная Рада эти поправки проигнорировала.

Цена такого решения сверхвысокая

Для тысяч украинцев государственные закупки — единственный способ получить медицинскую помощь. Речь идет о пациентах с онкологией, гемофилией, легочной артериальной гипертензией, вирусными гепатитами и другими тяжелыми заболеваниями.

«Из-за срывов тендеров неблагополучными поставщиками онкобольные пациенты, среди них дети, не имеют доступа к базовой химиотерапии более полугода. Это лекарство невозможно было купить в аптеках. Такая ситуация обрекает тяжело больных украинцев насмерть», — подчеркивают в фонде.

Только в программе взрослой онкологии и онкогематологии сейчас проблемы с поставкой 17 лекарственных средств, а это почти четверть всего списка необходимых препаратов.

В БФ «Пациенты Украины» призывают Комитет ВРУ по бюджету, Минфин, Офис президента и Кабмин не покидать ситуацию без решения. Фонд обещает продолжать добиваться финансирования вместе с пациентским сообществом и депутатами, потому что для онкобольных этот вопрос нельзя отложить.

Читайте также: «Доступное лекарство» обновили: какие новые препараты можно будет получить

Источник: Минфин
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