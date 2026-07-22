Евро подорожал на наличном рынке: сколько стоит валюта 22 июля

В среду, 22 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 12 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,47−44,95 грн. Евро покупают за 50,81 грн, а продают за 51,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,75, евро — 51,17−51,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,73−44,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,05−51,05 грн/евро.

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