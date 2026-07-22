МВФ изменил прогноз для Украины: что будет с ВВП, инфляцией и госдолгом

Международный валютный фонд ожидает, что в 2026 году рост экономики Украины замедлится до 1−1,6%. Это ниже предыдущего прогноза, который в феврале предполагал рост ВВП на 1,8−2,5%. Для сравнения, в 2025 году по оценке МВФ экономика Украины выросла на 1,8%. В 2027 году Фонд ожидает ускорения роста до 3,5%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Пересмотр прогноза свидетельствует, что МВФ закладывает более осторожный сценарий украинской экономики на следующий год. Среди главных ограничений остаются последствия войны, риски для энергетики, более слабая инвестиционная активность, логистические проблемы и высокие бюджетные потребности.

Инфляция будет выше, чем ожидалось ранее

МВФ также ухудшил инфляционный прогноз. В 2026 году рост потребительских цен может составить 10,5%, хотя раньше ожидалось 7,5%.

В 2027 году инфляция по прогнозу Фонда должна замедлиться до 8%, то есть вернуться примерно на уровень 2025 года.

Высший прогноз инфляции означает, что ценовое давление в экономике будет оставаться ощутимым. На него могут влиять издержки бизнеса, курсовая динамика, тарифы, логистика, энергетические опасности и ситуация на рынке труда.

Безработица снизится, но ненадолго

По оценке МВФ, уровень безработицы в Украине в 2026 году снизится с 11,6% до 10,2%.

В то же время, в 2027 году Фонд ожидает нового роста безработицы — до 11,3%. Это может свидетельствовать о том, что рынок труда будет оставаться нестабильным, а восстановление экономики не будет достаточно равномерным, чтобы быстро создавать новые рабочие места.

Дефицит бюджета

Дефицит государственного бюджета без учета грантов, по прогнозу МВФ, должен сократиться с 23,5% ВВП в 2025 году до 21,1% ВВП в 2026 году.

В то же время это хуже предыдущей оценки: ранее Фонд ожидал дефицит на уровне 19,3% ВВП.

В 2027 году бюджетный дефицит без грантов может снизиться до 17,8% ВВП. Несмотря на постепенное сокращение, показатель будет оставаться очень высоким и будет зависеть от объемов внешнего финансирования, военных расходов, налоговых поступлений и темпов экономического восстановления.

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Госдолг достигнет пика в 2026 году

МВФ прогнозирует, что государственный долг Украины в 2026 году вырастет до пикового уровня — 111,8% ВВП. В 2025 году этот показатель составил 107,1% ВВП.

В 2027 году долг должен несколько сократиться — до 110,3% ВВП.

Такой уровень долговой нагрузки означает, что Украине и дальше будет критически важно сохранять доступ к льготному внешнему финансированию, грантам и долгосрочным программам поддержки. Без этого обслуживание долга и финансирование дефицита бюджета будет оказывать значительное давление на государственные финансы.

Резервы

Несмотря на более слабый прогноз по ВВП и более высокой инфляции, МВФ ожидает увеличения международных резервов Украины.

В 2026 году они могут вырасти с $57,3 млрд до $65,5 млрд. Этот показатель не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом. В 2027 году резервы могут увеличиться до $66,6 млрд.

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Рост резервов является важнейшим фактором валютной стабильности. Оно дает Нацбанку больше возможностей сглаживать колебания на валютном рынке, поддерживать доверие к гривне и обеспечивать импортные потребности страны.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста украинской экономики по результатам этого года до 1,0−1,6%, в то время как в апрельском World Economic Outlook (WEO) он оценивал его в 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в конце февраля в диапазоне 1,8−2,5.