В Германии более 60% женщин на пенсии получают меньше 1446 евро

В прошлом году более 60% женщин, вышедших на пенсию в ФРГ, получали государственную пенсию на сумму менее 1446 евро в месяц — именно этот доход признан в Германии порогом бедности. Среди мужчин доля пенсионеров, получающих госпенсию ниже порога бедности, составила 27,8%. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, пишет DW.

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Там также отмечается, что даже длительный период уплаты пенсионных взносов дает лишь ограниченную защиту от бедности в старости. Среди женщин с трудовым стажем не менее 45 лет более половины (52,4%) получали госпенсию ниже черты бедности. Среди мужчин с таким же стажем 23,6% получали пенсию ниже 1446 евро.

Впрочем, реальный риск бедности для этих людей ниже, поскольку многие пенсионеры имеют дополнительные источники дохода, помимо государственной пенсии, отмечает AFP.

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Средний размер госпенсии у мужчин в 2025 году составил 1415 евро в месяц, у женщин — 1039 евро.

Представительница Левой партии Сара Фоллат назвала «настоящим скандалом» столь низкий уровень пенсий для такой страны, как Германия, и отметила, что бедность в старости — уже давно не редкое явление.