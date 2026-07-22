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22 июля 2026, 11:15 Читати українською

В Германии более 60% женщин на пенсии получают меньше 1446 евро

В прошлом году более 60% женщин, вышедших на пенсию в ФРГ, получали государственную пенсию на сумму менее 1446 евро в месяц — именно этот доход признан в Германии порогом бедности. Среди мужчин доля пенсионеров, получающих госпенсию ниже порога бедности, составила 27,8%. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, пишет DW.

В прошлом году более 60% женщин, вышедших на пенсию в ФРГ, получали государственную пенсию на сумму менее 1446 евро в месяц — именно этот доход признан в Германии порогом бедности.

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Там также отмечается, что даже длительный период уплаты пенсионных взносов дает лишь ограниченную защиту от бедности в старости. Среди женщин с трудовым стажем не менее 45 лет более половины (52,4%) получали госпенсию ниже черты бедности. Среди мужчин с таким же стажем 23,6% получали пенсию ниже 1446 евро.

Впрочем, реальный риск бедности для этих людей ниже, поскольку многие пенсионеры имеют дополнительные источники дохода, помимо государственной пенсии, отмечает AFP.

Читайте также: Пенсии в Украине: каждый четвертый получает всего 3,5 тыс. грн

Средний размер госпенсии у мужчин в 2025 году составил 1415 евро в месяц, у женщин — 1039 евро.

Представительница Левой партии Сара Фоллат назвала «настоящим скандалом» столь низкий уровень пенсий для такой страны, как Германия, и отметила, что бедность в старости — уже давно не редкое явление.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+75
kadaad1988
kadaad1988
22 июля 2026, 11:29
#
А в Украине минималка 50 евро, вот житуха!!! А цены и тарифы уже выше чем в массе стран ЕС!!!
+
+30
gorobezus
gorobezus
22 июля 2026, 12:47
#
Там все не так просто, масса вещей которые здесь даром или почти даром, стоят там приличных денег. Начнем с того что большинство местных пенсов живут в собственном жилье, немцы получающие минималку в лучшем случае живут в социальном, потому что будь у них со старта нормальные деньги — вряд-ли они на минималку жили бы, да? А цены на съем хаты там — будь здоров. Плюс бесплатного проезда там нет, ни для кого, хотя справедливости ради следует сказать что цены на проездные там весьма гуманные (по сравнению с доходами местного населения). Плюс любые услуги там очень дороги, там обувь дешевле новую купить чем ремонтировать старую (ну и не только обувь, почти все). И коммуналка у нас по сравнению с ними — весьма божеская.
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